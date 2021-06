La mère adolescente Mackenzie McKee admet qu’elle a « rampé hors d’un endroit effrayant et très sombre mentalement » après avoir déménagé sa famille en Floride

La star de TEEN Mom OG, Mackenzie McKee, a expliqué comment son déménagement en Floride l’a aidée à se remettre d’une période très difficile.

La mère de trois enfants a admis qu’elle « est sortie mentalement d’un endroit très sombre et effrayant » après avoir déménagé.

Mackenzie a tweeté qu’elle rendait visite à sa famille en Floride le 4 juillet mais a également partagé: « Non, je ne vais pas rester. Juste à visiter.

«La Floride m’a aidé à guérir, à voir plus, à prospérer et à sortir mentalement d’un endroit très sombre et effrayant. L’état ensoleillé a mon cœur.

Sa mère Angie est décédée en décembre 2019 après avoir a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

Depuis la mort de sa mère, la MTV l’étoile a lutté contre la dépression et a même admis auparavant qu’elle envisagé de se suicider.

La star a déménagé à Miami initialement sans son mari, Josh, mais avec leurs trois enfants.

Ce printemps, le Maman ado La star a montré sa silhouette incroyable dans un bikini rose et des sandales noires alors qu’elle posait sur un hamac sur une plage de Floride.

Avec ses photos, elle a écrit : « J’avais l’habitude de trouver un million de raisons pour ne pas quitter ma ville natale et vivre là où je sais que je vais prospérer.

«Mais une fois que vous arrêtez de trouver des excuses, la magie opère bébé.

« Au cas où [you’re] me demandant si tu devrait quitter votre petite ville natale… TU DEVRAIS! »

Un fan de Teen Mom a également récemment demandé à Mackenzie sur Twitter : « Est-ce que @MTV a demandé à @DouthitKenzie de déménager à #LakewoodRanch pour économiser sur les coûts puisqu’ils filment également @SiestaKey ici ?

« De plus, je me demande discrètement si elle est vraiment à Sarasota ou si elle est à Lamantin puisque LWR chevauche les deux. #BienvenueEnFloride. »

Cependant, la jeune femme de 26 ans n’a pas tardé à répondre en écrivant : « J’ai choisi cela toute seule. Vous avez tous des hypothèses folles.

La star de télé-réalité est maman Gannon, 8 ans, Jaxie, 6 ans, et Broncs, 3 ans avec Josh,





Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé à la star de la télévision : « vous voulez plus d’enfants » ?

Mackenzie a répondu : « Dieu m’a vraiment béni. Avec le diabète de type 1, j’ai choisi de ne plus en avoir tout seul.

« Mais envisage d’adopter un jour. Je prie souvent à ce sujet.