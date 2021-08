La mère adolescente Leah Messer profite d’une nuit sauvage avec des photos dans une voiture alors qu’elle se pare d’une robe et de bottes pour le mariage d’un ami

TEEN Mom Leah Messer a profité d’une nuit sans enfants alors qu’elle lâchait ses cheveux en buvant et en dansant le jour du mariage de son amie.

Le MTV La star de télé-réalité, 29 ans, s’est immédiatement impliquée dans les célébrations, en commençant par des coups de cognac Hennessy White dans la voiture à son arrivée.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

@leahmesser/Instagram

Teen Mom Leah Messer avait l’air glamour dans une robe noire asymétrique et des bottes alors qu’elle célébrait le mariage d’un ami[/caption]

@leahmesser/Instagram

La star de télé-réalité de MTV a commencé avec des coups de cognac dans la voiture[/caption]

Leah a filmé son copain en train de verser les mesures dans des verres en plastique avant de publier le clip sur ses histoires Instagram avec un Emoji secret effronté ‘chut’.

Elle a ensuite été vue en train de boogyer sur son siège alors qu’elle embrassait l’esprit de la fête.

JE FAIS

Plus tard, la mère de trois enfants a donné à ses fans un aperçu de la table VIP de Bonnie and Clyde et Roméo et Juliette sur place, à côté d’une assiette et d’une serviette.

Leah, originaire de Virginie-Occidentale, a ensuite affiné ses amis en disant oui sous une superbe arche florale alors qu’ils partageaient leur premier baiser en tant qu’homme et femme.

Les clients semblaient avoir été bien servis avec le buffet, qui regorgeait de plateaux de fruits, de fromage, de viande et de grignotines.

Le Maman ado puis s’est assurée de montrer sa tenue de fête alors qu’elle se pavanait dans la rue dans sa robe asymétrique noire associée à des bottes blanches à la mode.

Leah a ajouté une touche de designer à son look sous la forme d’un sac à main noir Dolce and Gabbana, et a donné à ses mèches brunes un look ébouriffé et ondulé.

Elle a terminé son style sophistiqué avec des boucles d’oreilles à la mode.

La star a également montré son bronzage éclatant après elle vacances récentes en République dominicaine.

Pendant le voyage, elle a rejoint une autre amie Teen Mom et BFF Kailyn Lowry et a rencontré son plus jeune fils Creed, âgé de 11 mois, pour la première fois.

LE NOUVEL HOMME DE LÉAH ?

Ce fut une période heureuse pour le Maman adolescente 2 star à la maison, alors qu’elle taquina son nouvel homme mystérieux.

Dans une récente vidéo TikTok, elle portait un haut court vert citron et des collants noirs alors qu’elle tentait de se tenir en équilibre sur le dos de l’influenceur Justin Burke qui était allongé face contre terre sur le sol.

Elle a eu du mal à rester droite alors que Justin se mettait à quatre pattes puis se redressa, c’est alors que Leah tomba sur le canapé derrière elle.

Leah a sous-titré la vidéo qu’elle a partagée sur TikTok et Instagram: « … parce que j’aime rire de moi-même et je pensais que cela vous ferait rire aussi. »





Ses fans se sont précipités pour demander si Justin était son petit ami après qu’elle ait également publié une vidéo avec lui dans ses histoires Instagram.

L’auteur de Hope, Grace & Faith, Leah, est restée timide sur le sujet et a simplement répondu avec une série d’émojis, indiquant que c’était un secret.

Justin a également partagé plus tard une photo de lui posant dans un parking avec Leah et a écrit qu’il aimait « collaborer » avec elle.

« Ce mois-ci a été bien nécessaire ! Tant de collaborations, pas assez de temps. Privilégié de collaborer avec @leahmesser. Restez à l’écoute pour plus de projets de notre part. J », a-t-il légendé la photo.

@leahmesser/Instagram

La maman de trois enfants lâchait ses cheveux le jour heureux[/caption]

@leahmesser/Instagram

Léa célébrait le mariage de deux de ses amies[/caption]

Instagram

Elle a récemment déclenché des rumeurs selon lesquelles elle sortait après avoir été photographiée avec un homme mystérieux[/caption]