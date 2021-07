La mère adolescente Leah Messer étourdit en maillot de bain et pose sur un yacht avant de rentrer chez elle après des vacances en République dominicaine

ADO Maman 2 étoiles Leah Messer a montré son corps tonique dans un maillot de bain chic pendant ses vacances avec la costar Kailyn Lowry.

La femme de 29 ans a posé sur un yacht dans une pièce découpée en peau de serpent bleu et violet alors qu’elle prenait le soleil pendant ses vacances en République dominicaine.

Instagram / @leahmesser

La star de Teen Mom, Leah Messer, était magnifique sur un yacht pendant ses vacances en République dominicaine[/caption]

Instagram / @leahmesser

Elle a posté les photos à la fin de ses vacances ensoleillées[/caption]

Leah a montré ses longues jambes en maillot de bain et chapeau de plage en paille à bord du yacht sur lequel elle a navigué avec Kailyn et la maman influenceuse Lindsey Ann.

Sur les autres photos, Kailyn se tient à l’avant du yacht et pose de manière ludique, y compris sur une photo où elle fait face à l’horizon et fait un signe de paix au-dessus de sa tête.

Horrible pris à elle Instagram de partager des photos des photos d’adieu de son voyage avec Kailyn, 29 ans avant de rentrer à la maison.

« Il est temps de rentrer à la maison – Hasta Luego », a-t-elle légendé la série de photos.

Kailyn a rapidement répondu qu’elle ne voulait pas quitter leur escapade idyllique.

« Ça me manque déjà et nous ne sommes même pas encore partis », a-t-elle écrit, à laquelle Leah a répondu: « Sameeee ».

LEAH RENCONTRE LE CROYANCE

Le voyage de la star de télé-réalité était sa première occasion de rencontrer le plus jeune fils de Kailyn, Creed et a partagé le moment heureux avec ses histoires Instagram.

Le Maman adolescente 2 La star a joyeusement tenu le plus jeune fils de Kailyn en un clin d’œil, qu’elle a légendé: « Enfin, j’ai rencontré ce gentil petit gars. »

Leah a ajouté un autocollant qui disait « obsédé » sur la légende, tandis qu’elle a également tagué les comptes Instagram de Kailyn et Creed.

Leah a continué à montrer Creed sur elle Histoire Instagram alors qu’elle partageait à nouveau une vidéo de boomerang du Maman ado Compte Instagram qui la montrait soulevant le bébé de 11 mois dans les airs.

UNE FAMILLE HEUREUSE

Kailyn partage ses deux plus jeunes fils avec l’ex Chris Lopez, alors qu’elle est également la mère d’un fils de 11 ans Isaac avec l’ex Jo Rivera et d’un fils de 7 ans Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin.

Pendant ce temps, Leah partage ses jumelles de 11 ans, Aliannah et Aleeah, avec son ex-mari Corey Simms et sa fille de 8 ans. Adalyn avec ex-mari Jérémy Calvert.

Le maillot de bain sexy de Leah vient après qu’elle ait montré aux fans ses vergetures sur le ventre après avoir donné naissance à ses trois enfants.

Le MTV la star est allée sur son Instagram pour partager des photos de son ventre, qui a révélé sa peau tendue sur son ventre et ses cuisses.

« Ce que vous voyez par rapport à ce qui est VRAI », a commencé Leah, avant d’énumérer une série d’opinions qu’elle avait ressenties en regardant ses vergetures.

Elle a ajouté: « Je devrais me faire plastifier le ventre, je n’aime pas mon nez, je devrais être plus tonique, je devrais essayer ce retrait au laser et la liste pourrait continuer.





« Il semble bien trop souvent que je vois ou entende des femmes parler si négativement de leur corps/apparence et je dis tout cela parce que – cela me brise vraiment le cœur et je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul.

«Je prie pour que toutes les femmes sachent que VOUS ÊTES BELLE malgré tout ce que votre esprit, la société ou les commentaires de quelqu’un d’autre pourraient essayer de vous convaincre.

« Je sors définitivement de ma zone de confort avec celui-ci MAIS rendons réelle la nouvelle tendance des médias sociaux ! »

Instagram / @leahmesser

Elle était en vacances avec sa camarade Teen Mom Kailyn Lowry et l’influenceuse Lindsey Ann[/caption]

Instagram / @leahmesser

Elle a montré sa silhouette tonique dans un maillot de bain à imprimé peau de serpent que ses fans ont adoré[/caption]

Instagram/Leah Messer

Leah a rencontré le plus jeune fils de Kailyn, Creed, pour la première fois pendant leur absence[/caption]