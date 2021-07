TEEN Mom Leah Messer a admis que « nous ne pouvons pas faire les choses seuls » dans une citation sur ses histoires Instagram après avoir déclaré qu’elle « ne se sentait pas obligée de s’installer ».

le MTV La star a partagé le message contradictoire après l’épisode de mardi soir de Teen Mom 2 où elle a révélé qu’elle aimait être célibataire.

La citation disait : « Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d’admettre que nous ne pouvons pas le faire seuls. »

Au contraire, Horrible, 29 ans, a déclaré aux caméras qu’elle était à l’aise avec son statut de célibataire.

Dans l’épisode, la star de télé-réalité discuté avec ses filles de sa vie amoureuse.

La maman de trois enfants a mis en place un salon de manucure à domicile et assume des tâches de technicienne en manucure pour ses filles, Ali et Aleeah, 11 ans, et Addie, huit ans.

Ils sont dans l’une des chambres des filles pour le « temps des filles » alors que le sujet des fréquentations est abordé avant un prochain rendez-vous chez le médecin au sujet d’une tumeur au sein.

Elle s’est déclarée « fille maman » avant qu’Addie ne la corrige pour dire qu’elle est une « femme, pas une fille ».

Leah a ensuite parlé à Aleeah ​​de son « béguin » et lui a demandé si l’interpolation « manquait à ton béguin ».

Aleeah ​​a renversé sa mère et lui a demandé « et tes coups de cœur ? »

« Essayez-vous de me dire de sortir avec Aleeah », a demandé la maman adolescente.

Aleeah ​​a répondu: « Vous devez avoir un rendez-vous bientôt, vous devez réellement trouver quelqu’un de gentil. »

Quand Leah a demandé à sa fille : « Quel serait l’avantage de sortir avec moi ?

Aleeah ​​a dit qu’elle demanderait à quelqu’un de l’aider à « sortir les poubelles ».

« Est-ce que tous les gars sont bons ? » Léa éclata de rire.

Mais ensuite, Addie a correctement souligné qu’elle et sa mère ont réussi à sortir les poubelles chaque semaine sans l’aide d’un homme.

Leah explique qu’elle veut seulement apporter un « modèle de rôle positif » dans leur vie et même si elle commence à sortir ensemble, les filles pourraient ne pas rencontrer le gars jusqu’à ce qu’elles deviennent sérieuses.

« Je suis d’accord pour être seule aussi, je vous ai les gars », a-t-elle ajouté.

Le clip coupe ensuite Leah s’adressant à la caméra en disant qu’elle « ne ressent pas de pression à ce jour ».

« Je veux être physiquement, mentalement à 100% avant d’ajouter quelqu’un d’autre à ma vie », a-t-elle expliqué.

Elle a dit qu’elle espérait leur montrer un « exemple de relation saine » afin qu’ils « peuvent, espérons-le, le faire différemment de ce que j’ai fait ».

Leah était auparavant mariée au père de ses jumeaux Ali et Aleeah, Corey Simms, 31 ans, et au père de son plus jeune enfant Addie, Jeremy Calvert, 32 ans.

Le mois dernier, la personnalité de la télévision exclu de se remettre avec l’un de ses ex-mari mais reste déterminé à coparentalité avec eux.

Au cours d’une séance de questions-réponses sur ses histoires Instagram, les fans lui ont posé des questions sur les rencontres et le mariage – ce qu’elle a juré de ne plus jamais refaire.

Un fan lui a demandé si elle envisagerait un jour de se remettre avec Jeremy et Leah a été très catégorique dans sa réponse.

« Cela n’arrivera JAMAIS ! » Leah a répondu avant d’ajouter: « Jeremy est le père d’Adalynn, tout comme Corey est le père des jumeaux.

« Nous nous entendons tous très bien et accordons la priorité aux intérêts de notre fille. Je préfère que ça reste comme ça.

« Je leur souhaiterai toujours le meilleur dans la vie. »

le Maman adolescente 2 La star a ensuite dit à un fan qu’elle ne se remarierait « probablement pas ».





Elle a déclaré à un autre fan: « Je suis ouverte aux rencontres, mais je ne pense pas que je me remarierai jamais vraiment ».

« Je pense que c’est beaucoup de pression sur une relation – pour quoi ? Mais qui sait.

«Je ne pense pas vraiment si loin. J’espère juste trouver quelqu’un un jour avec qui être bizarre et vieux.

