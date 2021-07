La mère adolescente Kailyn Lowry veut « perdre 80 livres et rejoindre l’Air Force » avec Javi Marroquin après avoir déchiré son ex Lauren

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, veut « perdre 80 livres et rejoindre l’Air Force » avec son ex-mari Javi Marroquin.

La femme de 29 ans a révélé ses plans après avoir déchiré l’ex de Javi, Lauren Comeau.

Kailyn a déclaré qu’elle voulait « perdre 80 livres et rejoindre l’armée de l’air »[/caption]

La star de MTV a fait ces commentaires après que Javi a célébré sa sœur pour avoir terminé la formation de l’Air Force[/caption]

Les ex se sont récemment associés pour arnaquer son ex Lauren[/caption]

Javi a pris à Instagram lundi pour partager une photo de lui et de sa sœur posant dans leurs uniformes de l’Air Force.

Le MTV star a légendé la photo: « Ma sœur est de retour de l’entraînement et je ne pourrais pas être plus fière. Elle fait partie des enfants cool et porte une combinaison de vol car elle volera régulièrement en tant que chef de charge. Toujours surréaliste que je l’aie mise et maintenant nous représentons tous les deux la plus grande force aérienne du monde «

De nombreux abonnés de Javi se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter les frères et sœurs pour leur travail, tandis que Kailyn a révélé qu’elle était intéressée à rejoindre l’Air Force avec eux.

Le Maman adolescente 2 star a écrit: « Je veux rejoindre ensuite. Laissez-moi tomber 80 livres.

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent Lincoln, un fils de sept ans.

La personnalité de la télévision est également la mère des fils Isaac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera et Lux, trois ans, et Creed, 11 mois, avec l’ex Chris Lopez.

JAVI ET LAUREN SONT VIOLENTS

Les parents de Lincoln ne se sont pas toujours entendus, bien que Kailyn ait récemment défendu son ex lors d’une altercation avec Lauren.

Le dernier drame du trio a commencé la semaine dernière lorsqu’une source a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors d’un incident au domicile de Lauren, au cours duquel elle aurait « frappé Javi au visage et lui aurait donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans un déclaration exclusive à The Sun, Lauren a affirmé : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

KAILYN DÉFEND SON EX

Lauren, qui partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec Javi, a ensuite été fustigée par elle ex et Kailyn lors d’un récent Instagram Live, où ils ont affirmé qu’elle mentait sur ce qui s’était passé lors d’un incident récent.

Lorsqu’elle est apparue seule pour la première fois, Kailyn a déclaré à ses abonnés: «Je veux me débarrasser de cela parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils.





La star de MTV a critiqué l’ex de Javi pour « avoir agi de manière si parfaite en ligne » et a affirmé que « tout le suivi de Lauren venait de moi, de mes sacrifices et de ma saleté ».

Kailyn the expliqué ses motivations pour s’impliquer dans le drame, déclarant: « Mon fils est également affecté par cela et nous n’allons pas agir comme si cela ne s’était jamais produit. »

Une fois Javi a rejoint l’Instagram Live sur un écran séparé, il a déclaré à Kail: « Elle a tous ces gens dupés. J’espère que les gens verront qui elle est vraiment. C’est une façade. C’est comme ça. »

Javi a partagé la publication sur sa sœur lundi[/caption]

Kailyn a profité de la section des commentaires pour exprimer ses plans[/caption]

Kailyn et Javi partagent Lincoln, un fils de sept ans[/caption]