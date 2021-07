La mère adolescente Kailyn Lowry taquine les retrouvailles chez elle avec les co-stars Ashley Jones et Devoin Austin après avoir poursuivi Briana DeJesus

KAILYN Lowry a taquiné une réunion dans sa nouvelle maison avec les co-stars de Teen Mom Ashley Jones et Devoin Austin après avoir poursuivi Briana DeJesus.

La star de MTV a d’abord contacté Ashley sur Instagram lors d’une séance de questions-réponses avec les fans.

Kailyn répondait aux questions des abonnés sur son incroyable nouvelle construction de maison.

Mais à mi-chemin, elle a entamé une chaîne de conversation avec l’ex Devoin d’Ashley et Briana, qui a convenu qu’une réunion était une excellente idée.

Lorsqu’on lui a demandé si elle emménagerait dans sa nouvelle maison d’ici l’automne, Kailyn a répondu à un fan : « C’est difficile à dire pour le moment.

« Mais sinon, je veux toujours faire quelque chose avec certains des acteurs de la maman adolescente @ashleysiren »

Instagram

Ashley Jones a déclaré qu’elle souhaitait rencontrer Kailyn et Devoin[/caption]

Instagram

Devoin a confirmé qu’il rejoindrait la réunion[/caption]

MTV

Briana a été exclue de toute réunion[/caption]

Ashley a répondu en taguant également Devoin, en écrivant: « J’ai le macaroni au fromage et les verts si @devoinaustin a le poulet »

Cela s’est terminé avec Devoin confirmant qu’il avait « le poulet !!! » laissant les fans excités que cela se produise.

Kailyn est en guerre avec Briana après avoir dit qu’elle avait « battu » son bébé papa Chris Lopez.

Kailyn a maintenant poursuivi Briana et a déclaré qu’elle avait fait ces déclarations dans le but de lui « faire du mal ».

Instagram @kailynlowry

Kailyn a taquiné une réunion avec ses co-stars, y compris l’ex de Briana[/caption]

Elle demande 30 000 $, des frais raisonnables et des honoraires d’avocat, ainsi qu’un procès devant jury après avoir affirmé qu’elle avait subi «une atteinte à sa réputation et à sa réputation dans la communauté, une humiliation personnelle et une angoisse mentale».

Dans une déclaration à E! Nouvelles, qui a été le premier à rendre compte du procès, le représentant de Kailyn a déclaré que la star de la télévision espérait une résolution rapide afin que sa querelle en cours avec Briana puisse prendre fin.

Mais la sœur de Briana, Brittany, a reproché à la mère de quatre enfants d’avoir poursuivi sa sœur avec une équipe juridique au lieu de la hacher dans une guerre des mots en ligne ou face à face à la télévision.

Antoine Serrantonio

Kailyn a affirmé que les commentaires de Briana l’entourant et Chris étaient faux[/caption]





S’adressant à Twitter pour partager ses réflexions, elle a déclaré: « Vous pouvez tous venir pour moi tout ce que vous voulez, ce n’est que mon opinion personnelle et j’ai droit à ma liberté d’expression, mais je pense que Kail Lowry respire DRY P ** *Y ÉNERGIE.

Brittany a poursuivi, partageant d’autres opinions sur la question et la même phrase une fois de plus: «Une femme blanche appelant à l’aide juridique contre une personne de couleur… typique Karen s**t.

« Encore une fois… DRY P *** Y ENERGY! »