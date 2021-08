La mère adolescente Kailyn Lowry souhaite à son fils Lux un joyeux 4e anniversaire alors qu’elle et ses fils se remettent de Covid après un voyage en République dominicaine

TEEN Mom Kailyn Lowry a souhaité à son fils Lux un très joyeux 4e anniversaire alors qu’elle et ses fils se remettent de Covid après leur voyage en République dominicaine.

Kailyn, 29 ans, a partagé des clichés de son petit sur Instagram.

Instagram

Lux a eu quatre ans[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn photographiée avec Lux, Creed, Lincoln et Isaac[/caption]

Dans les adorables clichés, Lux est apparu avec ses demi-frères Isaac, 11 ans, et Lincoln, 7 ans.

Les enfants semblaient s’amuser ensemble en un clin d’œil.

Le Maman ado la star partage Isaac avec Jo Rivera et Lincoln avec Javi Marroquin.

Kailyn a légendé les photos: « Je ne peux pas croire que cela fait déjà 4 ans. »

« LA MALADE N’EST JAMAIS AMUSANTE »

Le mois dernier, la star de MTV a dû annuler le fête d’anniversaire combinée de Creed, un, et Lux – qu’elle partage tous les deux avec son ex-bébé papa Chris Lopez.

La mère de quatre enfants s’est ensuite rendue sur ses histoires Instagram pour expliquer qu’elle espérait qu’ils pourraient toujours organiser des fêtes pendant l’été.

Kailyn a déclaré à ses abonnés: «Je suis censée me préparer pour une fête d’anniversaire pour Creed et pour Lux, mais malheureusement, elle a dû être annulée parce que nous sommes si malades et que le mal de tête que j’ai en ce moment est hors de portée.

« S’occuper d’un bébé quand on est malade n’est jamais amusant. »

Elle a ajouté: « Nous allons reprogrammer la fête d’anniversaire et j’espère que tout le monde pourra le faire, puisque nous approchons de la fin de l’été et que tout le monde a 100 choses à faire. »

« MIS EN QUARANTAINE IMMÉDIATEMENT »

Le Maman adolescente 2 La star a révélé qu’elle avait attrapé le virus COVID pendant ses vacances en République dominicaine.

Récemment, l’animatrice de 29 ans a critiqué ses ennemis lors de sa récente Podcast Café Convos.

De nombreux trolls ont affirmé qu’elle était une Covid-19 »super-épandeur. «

Après avoir parlé de sa «congestion» due à la maladie, la personnalité de la télévision a expliqué à Lindsie Chrisley comment elle et sa famille l’ont tous attrapé de manière égale.

Elle a déclaré: «Les gens parlent en ligne en disant que je suis un super épandeur et des choses comme ça, mais toute ma famille est rentrée à la maison, je n’ai pas donné Corona à toute ma famille.

« Nous étions tous au même endroit au même moment. J’ai raconté l’histoire sur Baby Mamas mais je ne suis pas un super épandeur.





L’animateur du podcast a poursuivi: «Dès que j’ai découvert que j’avais Covid, j’ai immédiatement mis en quarantaine, donc pour ceux d’entre vous qui écoutent, évidemment, si j’avais su que j’avais Covid, (j’ai testé négatif deux fois), donc si j’avais su qu’avant, je n’aurais pas été sorti.

Kailyn a déclaré: « Mais j’ai vu un tas de commentaires qui étaient juste des trous ** parce que je n’irais jamais propager délibérément le coronavirus, ou comme sortir en public si je savais que j’avais Corona. »

Kailyn a confirmé que non seulement elle et ses fils ont contracté le Covid, mais elle le lui avait aussi donné Podcast Baby Mamas No Drama hôte Vee Rivera.

Instagram

Kailyn a déclaré que « toute sa famille est rentrée à la maison avec » covid[/caption]

Instagram

Kailyn a partagé une photo de Lincoln et Lux ensemble[/caption]

Instagram

Kailyn, Lux et Isaac ont posé la caméra[/caption]