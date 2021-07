La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, s’est plainte de son mal de tête « hors norme ».

Les commentaires de la femme de 29 ans surviennent alors que les fans sont CONVAINCUS qu’elle a COVID-19[feminine de ses récentes vacances.

5 Kailyn s’est plainte d’avoir un mal de tête qui était «hors des charts» Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

5 Les fans se sont tournés vers Reddit pour critiquer la star pour ne pas s’être fait vacciner Crédit : Instagram @kaillowry

Kailyn pris à elle Histoire Instagram samedi pour expliquer elle a choisi d’annuler une fête d’anniversaire pour ses fils Creed, un an, et Lux, trois ans, déclarant : « Le mal de tête que j’ai en ce moment est hors norme et s’occuper d’un bébé quand on est malade n’est jamais amusant.

« Nous allons donc reprogrammer la fête d’anniversaire et j’espère que tout le monde pourra encore le faire puisque nous approchons de la fin de l’été et que tout le monde a un million de choses à faire. »

Peu de temps après le MTV la star a posté les clips, les fans se sont précipités Reddit spéculer que Kailyn a eu Covid-19 lors de son récent voyage en République dominicaine avec Léa Messer, 29.

FANS SLAM KAILYN

En réponse à Kailyn demandant aux fans des « remèdes maison », un utilisateur de Reddit a partagé une photo de sa suggestion qui disait : « Obtenez votre vaccin contre le covid. »

Un autre Maman adolescente 2 fan a commenté: « Je lui ai commenté la même chose. Je ne réponds jamais à des gens que je ne connais pas avec ces choses mais je devais le faire. Va te faire vacciner, crétin. Sinon pour vous, pour vos 4 enfants.

Un troisième a critiqué Kailyn pour avoir eu des remplisseurs de visage mais avoir choisi de ne pas se faire vacciner, écrivant: « Elle ne se fera pas vaxxer mais elle va bien pomper des remplisseurs dans son visage. »

KAILYN NE FERA « ABSOLUMENT PAS » SES ENFANTS VACCINÉS

Kailyn a déclaré ne pas vouloir recevoir le vaccin Covid-19 dans le passé et a révélé qu’elle ne prévoyait pas de vacciner ses enfants.

La personnalité de la télévision partage Lux et Creed avec l’ex Chris Lopez, alors qu’elle est également la mère d’Isaac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera et Lincoln, sept ans, avec l’ex-mari Javi Marroquin.

En avril 2020, un fan a demandé à Kailyn sur Twitter : « Je suis curieux, Kail, quand un vaccin contre ce virus sera fabriqué, vous ou les enfants en aurez-vous un ?

La mère de quatre enfants a répondu : « Absolument pas.

ENCORE CÉLÉBRER

Bien que Kailyn n’ait pas pu organiser une fête d’anniversaire pour ses deux plus jeunes chansons, elle a quand même trouvé un moyen de célébrer le premier anniversaire de Creed.

Parallèlement à une vidéo Instagram de son plus jeune fils jouant avec son gâteau d’anniversaire décoré de football, Kailyn a écrit: « Ce n’est PAS comme ça que je m’attendais à passer le premier anniversaire de @creedlowrylopez, mais dès que nous serons tous meilleurs, nous reporterons la fête et célébrerons avec tout le monde .

« Quelle balade WILD cette année a été. Mello a vraiment complété notre famille 🤍⭐️ #1stDOWN 30 juillet 😎🥳. »

Creed a eu un an le 30 juillet, tandis que Lux en a eu quatre le 5 août.

5 Kailyn a déclaré ne pas vouloir qu’elle fasse vacciner ses enfants Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

5 Elle est la mère de quatre fils Crédit : Instagram