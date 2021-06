La mère adolescente Kailyn Lowry se moque de l’ex Jo Rivera en se demandant si Javi Marroquin voulait « vendre son bébé »

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, s’est moquée de l’ex Jo Rivera en synchronisant les lèvres avec une scène où il se demandait si Javi Marroquin voulait « vendre son bébé ».

Le joueur de 29 ans a pris à Instagram pour partager le clip léger mardi.

11 Kailyn s’est moquée de l’ex Jo dans un nouveau clip Instagram Crédit : Instagram / Kailyn Lowry

11 Son ex avait déjà demandé si Javi voulait « vendre son bébé » Crédit : MTV

11 Javi était marié à Kailyn après sa séparation de Jo

Tout en racontant une interaction passée documentée sur Maman adolescente 2, Kailyn a déclaré: « Ummm, je ne l’ai pas encore dit à Javi parce que j’ai peur qu’il essaie de le vendre. »

La co-animatrice du podcast Baby Mama No Drama de Kailyn et l’épouse de Jo, Vee Rivera, ont endossé le rôle de son mari par synchronisation labiale: « Vendre le bébé? »

le MTV la star a répondu: « Non, vendez l’histoire. »

Elle a sous-titré le clip : « Nouvel épisode de @babymamasnodramapodcast est sorti maintenant ! &&&&&&& un tout nouveau #teenmom2 épisode ce soir ”

La conversation originale entre les ex a eu lieu lors d’un épisode de 2017 de Teen Mom 2, dans lequel Kailyn a partagé qu’elle hésitait à parler à Javi de sa troisième grossesse.

11 Vee a endossé le rôle de son mari dans le clip amusant Crédit : Instagram / Kailyn Lowry

11 Kailyn s’est jouée en jouant la scène Crédit : Instagram / Kailyn Lowry

Au cours de l’épisode, Kailyn a déclaré qu’elle craignait que Javi apprenne qu’elle était enceinte car elle le décrivait comme « instable ».

Alors que Kailyn et Jo, 29 ans, ne se sont pas toujours entendus, les coparents semblent être bien placés.

Les ex partagent Isaac, 11 ans, tandis que Jo et Vee sont les parents d’une fille de cinq ans, Vivi.

De plus, Kailyn est la mère d’un fils de sept ans, Lincoln, avec son ex-mari Javi, d’un fils de trois ans, Lux, et d’un fils de dix mois, Creed, avec son ex Chris Lopez.

Kailyn et Jo sont sortis ensemble quand ils étaient au lycée de 2008 à 2010.

11 Kailyn et Jo partagent leur fils Isaac Crédit : Splash

11 Il est maintenant marié à Vee, co-animateur de podcast de Kailyn Crédit : Instagram

L’ex et l’épouse de la star de télé-réalité, Vee, 28 ans, sont ensemble depuis 2011.

Pendant ce temps, Kailyn était mariée à Javi, 28 ans, de 2012 à 2017.

Le clip récent n’est pas la première fois que Kailyn se moque de Jo, car elle s’était déjà moquée de son bébé papa en la synchronisation labiale avec une conversation passée dans laquelle il a dit qu’elle « devrait être dans une grotte ».

11 Elle est la mère de quatre fils Crédit : reportez-vous à la légende

11 Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017 Crédit : Getty

En mai, Kailyn et Vee ont joué la scène, qui montrait que la mère adolescente avait rencontré Jo sur un parking pour lui dire qu’elle avait un nouveau petit ami.

Vee a joué son mari, disant à Kailyn: « Salut. »

Elle a répondu, l’air impassible : « Salut.

Vee a fait remarquer: « Belle journée, n’est-ce pas? » et Kailyn a dit: « Ouais. »

11 Kailyn s’est moquée de Jo dans un autre clip en mai Crédit : TikTok

Vee a poursuivi: « Vous ne méritez pas d’être dehors à profiter du soleil », alors que Kailyn intervint: « Quoi? »

Elle a dit avec mépris : « Vous devriez être dans une grotte.

Kailyn a sous-titré la vidéo avec le hashtag « si vous savez que vous savez », tout en faisant la promotion d’elle et du podcast de Vee Baby Mamas No Drama.