La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a révélé si « flirter, c’est tricher ».

La femme de 29 ans a partagé son point de vue sur le sujet des mois après avoir accusé son ex-mari Javi Marrioquin d’avoir « tenté d’avoir des relations sexuelles » avec elle.

Kailyn a révélé si elle pensait que « flirter, c'est tricher »

Elle a répondu à la question des mois après avoir accusé son ex Javi d'avoir « tenté d'avoir des relations sexuelles » avec elle

Kailyn pris à elle Histoire Instagram dimanche pour répondre aux questions des fans.

Au cours de la séance de questions-réponses, un Maman adolescente 2 le fan a demandé: « Est-ce que la triche flirte. »

Aux côtés d’un boomerang de Kailyn jouant avec ses cheveux, la MTV star a répondu: « Cela dépend de la relation et des limites que vous avez tous.

« Chaque relation est différente.

LES RÉCLAMATIONS ANTÉRIEURES DE KAILYN

L’année dernière, Kailyn a laissé tomber un bombe à propos lors d’un épisode de l’émission de télé-réalité alors qu’elle affirmait : « Tu vas me traiter comme ça… oh c’est pour ça que tu as essayé de me baiser mardi ? Dans le stationnement de Wawa, pendant que votre petite amie est à la maison avec votre fils… juste la semaine dernière.

« Il s’est garé sur le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence et m’a dit ‘hey quoi de neuf ?’ puis il a ouvert la porte et m’a dit: « Je veux te baiser purement et simplement. » J’ai dit ‘bye Javi’… J’ai tous les textos de lui essayant de se rencontrer.

Elle a ajouté : « Alors tu es prêt à venir à Middletown pour me baiser mais tu ne viendras pas ici pour chercher ton fils ? Seulement si cela vous profite d’une manière sexuelle.

Javi. qui partage son fils Lincoln, âgé de sept ans, avec Kailyn, était fiancée à Lauren Comeau à l’époque.

Lauren, 29 ans, a rompu avec Javi, 28 ans, à la suite des affirmations de Kailyn, bien que les ex aient continué à avoir beaucoup de drames après la séparation.

‘AFFAIRE DOMESTIQUE’

Un nouveau « affaire domestique” s’est récemment produit entre Javi et Lauren chez elle.

Dans une déclaration exclusive faite au Sun par le service de police de Douvres, un agent d’information publique a révélé que «les agents ont répondu à cet endroit pour une affaire liée à la maison.

« Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête. Aucune arrestation n’a été effectuée. »

Une source policière a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors de l’incident.

‘FAUSSE ACCUSATION’

La source a affirmé que Lauren « a frappé Javi au visage et lui a donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a allégué : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

Peu de temps après que Lauren a nié les allégations de son ex, Kailyn – qui s’est mariée de 2012 à 2017 – a pris Instagram en direct claquer Lauren.

RETOUR À WAWA

Kailyn et Javi semblent être en bons termes après avoir fait équipe pour claquer Lauren et se sont même moqués de ses affirmations selon lesquelles il aurait essayé de la tromper.

Plus tôt cette semaine, Kailyn a partagé un échange de texte qui montrait que Javi écrivait « maladroit » quand il s’est rendu compte que l’ancien couple était à nouveau ensemble au tristement célèbre Wawa.





‘VULGAIRE’

Plusieurs fans ont qualifié les coparents de « trushy af » pour l’échange de texte, une personne écrivant : « Je suis tellement dégoûté »

Un autre a ajouté : « Je les h8. Pas de vrais remords. Aucune leçon apprise.

Une personne suivante a sonné: « C’est tout simplement pathétique. »

Kailyn a déclaré que cela « dépend » de la relation pour savoir si « flirter, c'est tricher »

La personnalité de la télévision partage son fils Lincoln avec l'ex Javi

La fiancée de Javi, Lauren, l'a quitté suite aux réclamations de Kailyn