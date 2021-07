La mère adolescente Kailyn Lowry révèle qui n’est PAS invitée au 1er anniversaire de Creed alors qu’elle se querelle avec Chris Lopez et Lauren Comeau

TEEN Mom Kailyn Lowry a donné à ses auditeurs de podcast un aperçu de qui n’est PAS invité au 1er anniversaire de Creed.

La mère de quatre enfants se querelle avec son bébé papa, Chris Lopez, et l’ex de Javi Marroquin, Lauren Comeau.

Kailyn a dit à son co-animateur, Vee Rivera, sur son bébé mamans pas de drame podcast : « Je vous ai invité, et j’ai invité Javi. Et j’ai invité quelques membres de la famille de Chris mais je n’ai pas invité Chris.

« Mais les choses ne vont pas bien. Il faut donc s’attendre à ce que j’aie l’impression que… Il fera sa propre situation, ce qui est bien. »

Kailyn s’est récemment disputée avec son ex-mari, l’ex de Javi, Lauren Cameau.

La maman adolescente 2 star et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent Lincoln, un fils de sept ans.

La personnalité de la télévision est également la mère des fils Isaac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera et Lux, trois ans, et Creed, 11 mois, avec l’ex Chris Lopez.

Les parents de Lincoln ne se sont pas toujours entendus, bien que Kailyn ait récemment défendu son ex lors d’une altercation avec Lauren.

Lauren, qui partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec Javi, a été fustigée par elle ex et Kailyn lors d’un récent Instagram Live, où ils ont affirmé qu’elle mentait sur ce qui s’était passé lors d’un incident récent.

Lorsqu’elle est apparue seule pour la première fois, Kailyn a déclaré à ses abonnés: « Je veux me débarrasser de cela parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils. »

Dans Teen Mom 2 de la semaine dernière, Kailyn a refusé de discuter de sa bataille explosive pour la garde avec Chris.

Au début de l’épisode, Kailyn et Chris se sont disputés hors caméra.

Chris a fait valoir qu’il voulait la garde à 50/50 de leurs fils, Lux, trois ans, et Creed, 11 mois, tandis que Kailyn a insisté pour qu’il « négocie » avec les avocats afin qu’ils puissent régler l’affaire à l’amiable.

Cependant, les ex ont finalement fini par se battre devant les tribunaux.

Après l’audience virtuelle, le MTV star a déclaré à un producteur: «Le juge a rendu une décision et je ne veux tout simplement pas en parler. C’est juste ce que c’est.

Kailyn a en outre expliqué que le juge avait déclaré dans les documents judiciaires « que cela ne devait pas être discuté ou partagé sur les réseaux sociaux ou l’émission de télévision ».

Elle a poursuivi: «Je pense vraiment que j’essaie de mieux gérer les choses maintenant.

« Je pense que cela aurait été beaucoup plus explosif si c’était il y a cinq ou dix ans, mais je suis capable de gérer mes émotions différemment et de traverser des choses difficiles comme celle-ci de manière très différente avec l’aide de la thérapie. et vraiment s’y engager

La bataille pour la garde entre Kailyn et Chris n’est pas le seul drame entre les ex.

L’année dernière, Kailyn était arrêté après avoir « frappé Chris plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur aîné.

Le Soleil révélé en février que les charges retenues contre la star de MTV ont été abandonnées.

