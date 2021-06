La mère adolescente Kailyn Lowry révèle qu’elle «aurait un autre accouchement à domicile» pour accueillir un cinquième bébé

TEEN Mom Kailyn Lowry a révélé que si elle avait un cinquième bébé, elle ferait un autre accouchement à domicile.

La maman de quatre enfants a déclaré à un abonné Instagram qu’elle avait adoré l’expérience.

Un adepte a demandé Kailyn: « Expérience d’accouchement à domicile ? Le feriez-vous à nouveau? »

Elle a répondu : « J’ai adoré. Je le ferais à nouveau. »

Cette semaine, Kailyn a partagé un moment intime de son accouchement à domicile avec son plus jeune fils, Creed, qui n’a que 10 mois.

Kailyn partage Creed et Lux, trois ans, avec son ex Chris Lopez.

Kailyn a partagé un adorable Instagram vidéo d’elle et de son plus jeune fils quelques instants après sa naissance.

La mère a été vue tenant Creed contre sa poitrine alors qu’elle lui parlait et souriait fièrement.

On pouvait voir sa sage-femme s’approcher d’eux alors qu’elle voulait mettre une couche sur le nouveau-né.

Dans un autre moment doux, Creed a tendu sa main ouverte vers sa mère alors qu’elle lui a rapidement donné son doigt à tenir.

Parallèlement à la vidéo, elle a écrit: « Journée internationale de l’accouchement à domicile #internationalhomebirthday

«Je ne peux pas croire que cela fait presque une année complète. reconnaissant d’avoir eu cette expérience.





Au début de l’année, Kailyn a révélé à Café Convo‘ co-animatrice Lindsie Chrisley sur les luttes avec elle Credo, huit mois.

Kailyn a avoué : « J’ai littéralement envie de pleurer à cause de la frustration que j’ai vécue.

« Cela semble si trivial pour les gens qui n’ont jamais vécu cela, mais les hauts et les bas, vraiment juste les bas des quatre derniers mois avec le sommeil et l’alimentation de Creed, mes difficultés d’allaitement, et le fait de ne pas dormir a été si fou, il si banal.

Kailyn a ajouté: « Mais je suis une mère célibataire, je le fais toute seule. »

La star de MTV a remercié Dieu qu' »il dort maintenant », mais Creed a continué à cracher « plus qu’un bébé normal ne le ferait ».