La mère adolescente Kailyn Lowry retrouve l’ex Javi pour le match de football de son fils Lincoln après avoir affirmé qu’il avait essayé de tromper son ex

KAILYN Lowry a retrouvé son ex et son bébé papa Javi Marroquin pour le match de football de leur fils Lincoln, malgré leur scandale de tricherie de la fin de l’année dernière.

le Maman adolescente 2 L’ex de la star a récemment déclenché des rumeurs d’une nouvelle romance après s’être séparé de sa fiancée Lauren Comeau plus tôt cette année en raison d’allégations de fraude.

Kailyn et Javi réunis pour le match de football de leur fils[/caption]

Kailyn, 29 ans, a pris à Instagram pour partager une jolie photo de l’équipe de football de son fils alors qu’ils profitaient tous d’un grand jour de match.

Sur la photo figuraient l’ex-mari de la star de télé-réalité, Javi, 28 ans, et leur fils Lincoln, sept ans, enveloppés dans des serviettes «Delaware Gators».

Dans une deuxième photo partagée avec Instagram de Javi, le duo père-fils s’est embrassé et a souri en rejoignant l’équipe pour la journée d’été.

Le message de Kailyn est quelque peu choquant, après les allégations de tricherie qui ont tourmenté les relations de Javi depuis décembre 2020.

Kailyn a partagé une photo de son ex-mari sur ses histoires Instagram[/caption]

Javi et Lincoln portaient des maillots assortis pour l’occasion[/caption]

Lors d’un épisode de l’émission MTV, Kailyn a réclamé son ex a essayé de la « f ** k » dans un parking de Wawa alors qu’il était toujours fiancé à Lauren.

le étoile au cœur brisé, qui partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec Javi, a déménagé de sa maison du Delaware et est retournée dans son État d’origine du Maine après que les allégations ont fait surface.

Après son retour dans le Delaware des semaines plus tard, Javi a écrit une note émouvante sur les réseaux sociaux, avouant qu’il avait « gâché » sa relation avec la brune.

« J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont j’ai rêvé et j’ai tout gaché.

Javi et Lauren ont rompu plus tôt cette année[/caption]

Leur séparation est survenue après des allégations de tricherie[/caption]

« La plus grande personne de ma vie que j’ai blessée… je ne sais pas si elle sera un jour réparable, mais je prie pour qu’elle le soit et qu’un jour elle redevienne comme elle aurait toujours dû être. »

Bien qu’elle ait d’abord montré de la colère face à la situation, Kailyn est revenue à la coparentalité à l’amiable avec le père de son enfant.

La semaine dernière, Javi a déclenché des rumeurs d’une nouvelle romance avec le mannequin Michelle Martinez, alors qu’il était vu « étreindre » le nouvel intérêt amoureux.

Michelle a partagé deux photos caressant le père de deux enfants, sous-titrées: « Le week-end de combat signifie que je retrouve mon préféré dans ma ville préférée. »

Bien que Lauren ait été ouvertement émue par la fin de sa relation, elle n’a pas ralenti sur les réseaux sociaux.

À la fin du mois dernier, la mère d’un enfant a posté une vidéo d’elle alors qu’elle était stupéfaite dans un robe tie-dye moulante.

Lauren a modélisé et promu l’article Sharperline, comme elle l’a écrit sur un court clip : « … Ils sont aussi très confortables et je me sens en sécurité/tenue !

« Cela vient directement de ma ligne de soutien-gorge. Je recommande à 100% !”

La star au cœur brisé récemment a claqué des rumeurs selon lesquelles elle et Javi avaient réconcilié leur relation.

L’altercation a eu lieu après que Javi a déclaré à un troll sur Internet que son ancienne fiancée était toujours « la sienne ».

Javi a pris une capture d’écran de la conversation, qui disait: « Tu es un tricheur [sic]. «

Javi a ensuite applaudi: « Vous êtes un perdant pour avoir créé un faux compte juste pour envoyer un message à quelqu’un. Passe une bonne journée. »

Le troll n’avait pas fini, car ils ont ensuite répondu: « Personne ne se sentira jamais désolé pour votre dumba **. Au fait, passez à tout moment près du nouveau bloc-notes de Lauren. vous verrez mon camion garé dans son allée. Tu perds bourgeon, elle est à moi maintenant.

« LOL, entrez. Je suis là tous les jours », a rétorqué Javi en défense, alors que l’utilisateur a répondu: « Hahaha, je savais qu’elle était si stupide de te reprendre. »





« Ça n’arrivera plus, elle est à moi pour toujours. Obtenez l’indice et arrêtez d’atteindre votre perdant, retournez à votre travail de 18 ans », a conclu Javi.

Cependant, Lauren n’était pas satisfaite de l’issue de la situation alors qu’elle se déchaînait sur sa propre plate-forme : « C’est 100 % faux. Javi et moi ne sommes pas ensemble. Coparentalité de notre fils.