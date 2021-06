La mère adolescente Kailyn Lowry reproche à ses bébés papas de ne pas lui avoir souhaité une bonne fête des mères et de ne jamais avoir envoyé de carte

La star de TEEN Mom, Kailyn Lowry, a critiqué ses trois bébés papas pour ne même pas lui avoir souhaité une «bonne fête des mères» la plupart des années.

La star de télé-réalité de 29 ans a admis qu’elle avait du mal à savoir si elle devait ou non être la plus grande personne et la célébrer toujours le jour de la fête des pères.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

6 Kailyn Lowry a fustigé ses bébés papas pour ne pas lui avoir souhaité une « bonne fête des mères » Crédit : Instagram

Comme « les jeudis sont pour la thérapie » pour Kailyn, elle a décidé de faire une petite session avec les fans sur Instagram en attendant de prendre rendez-vous virtuel avec son aide professionnelle.

Kailyn a déclaré aux fans: « Pendant que j’étais assis ici, en attendant de m’enregistrer, puisque nous ne sommes pas de retour en personne, j’ai vérifié mes e-mails et j’ai remarqué que tous mes e-mails étaient des rappels de la fête des pères et des choses comme ça. »

L’air en colère et confuse, elle a poursuivi: « Appelez-moi petit, ce que vous faites habituellement, mais chaque année, je suis prise entre – je suis littéralement déchirée entre les faire comment ils me font ou être la meilleure personne et obtenir leur un cadeau ou une carte ou quoi que ce soit.

La mère de quatre enfants a trois bébés papas – Jo Rivera, avec qui elle partage son fils Isaac, Chris Lopez, avec qui elle partage les fils Lux et Creed, et Javi Marroquin, avec qui elle partage son fils Lincoln.

6 La star de Teen Mom 2 les a fait exploser dans son histoire Instagram jeudi Crédit : Instagram

6 Elle partage son fils Isaac avec son ex Jo Rivera Crédit : Getty

Avec la fête des pères qui approche ce mois-ci, le Maman ado a dit qu’elle « juste [doesn’t] savoir » ce qu’elle veut faire pour eux, le cas échéant, parce qu’elle a affirmé qu’ils ne font généralement rien pour elle.

« La plupart des années, ils ne me souhaitent même pas une bonne fête des mères », a déclaré Kailyn. « Donc, parfois, je me dis ‘F *** ça, je ne fais pas de c**t.’

Bien qu’une partie d’elle veuille être « mesquine » à ce sujet, elle a déclaré : « Une autre partie de moi est comme : « Non, faites le cadeau et la carte des enfants. »

Avant de se lancer dans sa séance de thérapie, elle a laissé aux fans une dernière question : « Que faites-vous tous ? Faites correspondre l’énergie [or] être meilleur? »

6 Kailyn a des fils Lux et Creed avec Chris Lopez Crédit : TikTok

6 Avec Javi Marrioquin, Kailyn partage son fils Lincoln

Alors que Kailyn est sur son Instagram parlant de ne pas pouvoir laisser les choses aller et être la personne la plus grande, son ex Javi s’est rendu sur sa page pour dire à ses abonnés d' »être reconnaissants, de sourire et d’être gentil ».

Plus tôt cette semaine, Kailyn a fait exploser un bébé papa en particulier : Chris.

6 La mère de quatre enfants a déclaré qu’elle essayait de décider si elle devait ou non être la meilleure personne en ce qui concerne la fête des pères Crédit : Instagram

Elle a révélé aux fans qu’il était apparu en tant qu’invité sur son podcast mais « marmonné » son chemin à travers elle.

le Maman adolescente 2 La star a dit qu’ils ne pouvaient pas diffuser l’épisode parce que Chris était inintelligible.

Kailyn a fait l’aveu tout en applaudissant les critiques qui voulaient savoir pourquoi Chris ou son autre bébé papa Javi Marroquin n’avaient pas figuré sur ses podcasts.

« Je voulais purifier l’air très rapidement », le MTV a déclaré la star dans une vidéo sur son histoire Instagram.

« Javi a participé à Coffee Convos non pas une mais deux fois. Et Chris et moi avons enregistré un épisode avec [Kailyn’s co-host] Lindsie [Chrisley] pour Coffee Convos.

« Malheureusement, il a marmonné son chemin et nous n’avons donc pas pu diffuser cet épisode. »