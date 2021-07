La mère adolescente Kailyn Lowry répond aux rumeurs selon lesquelles le bébé papa Chris Lopez est en vacances en République dominicaine avec elle

TEEN Mom Kailyn Lowry a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle serait actuellement en vacances avec son troisième bébé papa Chris Lopez.

La star de la réalité est vivre en République Dominicaine avec ses quatre fils.

La mère adolescente Kailyn Lowry a clairement indiqué qu'elle n'était pas en vacances avec son troisième bébé papa Chris Lopez

Kailyn et Chris partagent deux fils, Lux et Creed

Lors d’un Q&A sur Instagram, Kailyn a reçu de nombreuses demandes de renseignements, dont une d’un fan qui disait: « Les rumeurs sont-elles vraies, Chris est-il en vacances avec vous? »

Cependant, le MTV la star a simplement partagé un selfie d’elle-même en réponse avec les mots: « Enfer non. »

L’ancien couple, qui partage Lux, 3 ans, et Creed, 11 mois, ne se sont pas exactement vus depuis leur séparation, car ils ont un passé difficile.

Plus récemment, les ex ont été impliqués dans tout à fait le match criant sur un épisode de Maman adolescente 2, qui avait Kailyn criant après Chris, et le père de deux enfants jurant énormément contre les producteurs de MTV.

UN PASSÉ DIFFICILE

L’année dernière, Kailyn était arrêté après « avoir frappé Chris plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur aîné.

En février, Le Soleil révélé en exclusivité que les charges contre Kailyn ont été abandonnées.

Récemment, Kailyn a déposé une plainte contre un collègue costar Briana DeJesus affirmant que la mère de deux enfants « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans le domicile de la mère de M. Lopez ».

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, l’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de Briana étaient faux et avaient été faits « dans le but de nuire à Lowry… L’accusé a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias sur elle-même ».

