La mère adolescente Kailyn Lowry POURSUITE Briana Dejesus pour diffamation après avoir prétendu que la star aurait « battu » le bébé papa Chris Lopez

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, POURSUIT Briana DeJesus pour diffamation.

Le procès intervient après que Briana a affirmé que la star avait « battu » le bébé papa Chris Lopez.

Kailyn poursuit Briana pour diffamation[/caption]

Selon des documents judiciaires obtenus par E! Nouvelles, le joueur de 29 ans poursuit pour diffamation après que Briana « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans le domicile de la mère de M. Lopez ».

KailynL’équipe juridique de ‘s a affirmé que les commentaires de sa co-star étaient faux et avaient été faits « dans le but de causer du tort à Lowry… La défenderesse a utilisé Lowry pour attirer l’attention des médias sur elle-même ».

Dans une déclaration à E! News, le représentant de Kailyn a déclaré que le MTV la star espère une résolution rapide, donc sa querelle en cours avec Briana, 27 ans, peut prendre fin.

« Kail est découragé par les récentes déclarations fausses faites par sa camarade de casting, Briana Dejesus, concernant l’absence de Kail d’un épisode récent et son implication dans des crimes qu’elle n’a jamais commis », indique le communiqué.

« Kail prend ces déclarations très au sérieux. Après une nécessaire réflexion, Kail a décidé de gérer cette situation avec Mme Dejesus en exerçant son droit légal de se protéger et de protéger sa marque devant le tribunal.

L’équipe juridique de Kailyn a affirmé que Briana avait utilisé sa co-star pour » attirer davantage l’attention des médias pour elle-même « [/caption]

La mère de quatre enfants prend les affirmations de Briana « très au sérieux »[/caption]

Alors que Kailyn et Briana ne s’entendent pas depuis un moment, le drame entre les co-stars s’est intensifié lorsque la mère de deux enfants a affirmé que Kailyn avait été «coupée» de l’épisode du 8 juin de Maman adolescente 2.

Après que Briana ait affirmé que ses intrigues avaient remplacé la mère de quatre enfants, Kailyn a pesé sur le drame en se servant de son histoire Instagram pour claquer sa co-star.

En taguant Briana, co-star Ashley Jones a été entendu en arrière-plan de la vidéo de Kailyn qualifiant la mère de deux enfants de « punk a ** b *** h dans les commentaires de motherf *** king. Putain, mets un nom dessus !

Briana a riposté en affirmant sur son histoire Instagram: « Kail ne veut pas filmer sur l’introduction par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant. »

Kailyn précédemment a appelé son bébé papa Chris Lopez sur les réseaux sociaux pour avoir coupé les longues mèches de leur fils de trois ans Lux sans lui demander d’abord.

Briana a fait ces déclarations lorsque Kailyn n’est pas apparue dans l’épisode du 8 juin de Teen Mom 2[/caption]

Le dit que la star de longue date a été «coupée» de l’épisode[/caption]

Le drame entre les coparents s’est intensifié lorsque Kailyn a été arrêtée pour avoir « coupé » Chris « plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils aîné.

Le Soleil a rapporté en exclusivité que la star de Teen Mom 2 a été arrêtée le 26 septembre pour attouchements offensants, bien qu’elle ait nié que la bagarre soit devenue physique à la police.

Selon Delaware papiers du tribunal, l’incident a eu lieu le 4 septembre lors d’un échange de garde pour leur fils aîné Lux, 3 ans.

Chris a signalé l’« incident domestique » le jour de l’infraction, mais la police ne l’a recontacté que le 25 septembre.

Les documents du tribunal indiquaient : « Christopher a indiqué que le 9/04/2020… il avait été frappé par son ex-petite amie, Kailyn Lowry, à plusieurs reprises avec un poing fermé.

Kailyn a été arrêtée en septembre pour attouchements offensants[/caption]

L’altercation a eu lieu après que Chris ait coupé les cheveux de leur fils Lux sans la permission de Kailyn[/caption]

« Christopher a déclaré que Kailyn et sa mère s’étaient arrangés pour avoir un échange de garde pour Lux Lowry à sa résidence. »

Elle a été libérée sur son propre engagement sans caution, car elle a accepté de se présenter à toutes les audiences du tribunal prévues.

Le Sun a révélé en exclusivité en février que les charges contre Kailyn ont été abandonnées.

Briana a continué d’affirmer que Kailyn n’était pas dans l’épisode du 8 juin parce qu’elle a refusé de filmer l’arrestation.

Les charges contre Kailyn ont ensuite été abandonnées[/caption]

Briana a critiqué Kailyn en ligne pour avoir refusé de filmer l’arrestation[/caption]

La mère de deux enfants a critiqué Kailyn sur Instagram pour ne pas vouloir partager sa vie authentique dans l’émission, écrivant: « Comme si quelqu’un filmait dans l’émission, filmait légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec son bébé papa qu’on m’a dit qu’elle essayait de se cacher.

« C’est à l’époque où les cheveux d’un enfant ont été coupés comme il aurait été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec son bébé papa. »

Ashley est également entrée dans le drame, alors qu’elle mettait fin aux affirmations de Briana dans un certain nombre de commentaires sur Instagram.

La co-star Ashley a pris le parti de Kailyn dans la querelle[/caption]





La jeune femme de 24 ans s’est ensuite tournée vers son histoire Instagram pour expliquer pourquoi elle a un « problème » avec certaines de ses co-stars, qui, selon elle, sont « fausses comme des f ** k ».

Elle a poursuivi: «Je ne suis pas faux comme f ** k et je ne vais pas vous bloquer et parler et jeter des pierres et cacher ma main.

« Tu veux te battre? Combattez. Arrête d’être un faible a **, punk a ** b *** h. «