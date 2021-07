La mère adolescente Kailyn Lowry partage une rare photo de retour avec son ex-mari Javi Marroquin après avoir aidé lors de la visite de Creed aux urgences

TEEN Mom Kailyn Lowry a partagé une jolie photo vintage d’elle-même avec son ex-mari Javi Marroquin après qu’il l’ait aidée en cas d’urgence.

le MTV La star est actuellement en vacances dans les Caraïbes avec ses quatre fils, mais a pris le temps de répondre aux questions de ses fans sur Instagram.

Instagram / @kaillowry

Teen Mom Kailyn Lowry a partagé une adorable photo de retour d’elle avec son ex-mari Javi Marroquin[/caption]

Kailyn Lowry/Instagram

Elle a posté en réponse aux questions d’un fan sur ses histoires Instagram[/caption]

Un fan a posé des questions sur l’origine ethnique de son deuxième Lincoln en lui demandant « avec quoi est-il mélangé ».

Kailyn a répondu avec la rare photo de retour d’elle et de Javi – qui est le père de Lincoln – en disant « il est guatémaltèque ».

Les deux, qui partagent Lincoln, fils de sept ans, se sont séparés il y a des années et ont souvent eu leurs querelles, mais elle l’a félicité récemment pour l’avoir aidée lorsqu’elle a emmené son plus jeune fils aux urgences.

La femme de 29 ans a dû l’emmener Fils de 11 mois, Creed, aux urgences pendant le voyage de sa famille à Punta Cana, et Javi était là pour elle quand elle avait vraiment besoin de lui.

Kailyn a expliqué sur son podcast Coffee Convos ce qui s’est passé: « Alors, [Creed is] escalader des choses… Je suis allé le poser, et il est allé attraper comme le bord de la table pour aller l’escalader.

« La table a attrapé le coin de son sourcil et ils l’ont emmené aux urgences. »

Il a dû avoir de « petits points de suture en papillon » et va « parfaitement bien » maintenant, mais Kailyn était en « pure panique » quand tout s’est passé et quand il a été emmené d’urgence aux urgences, mais Javi a aidé en parlant aux médecins pour elle au cours de la téléphoner.

le Maman adolescente 2 star a partagé: « J’ai dû appeler Javi pour qu’il traduise le tout parce que j’étais tellement contrarié … mon espagnol a été assez bon pour nous faire comprendre [but not for this.]

Kailyn a poursuivi: « Je n’avais jamais eu besoin de lui pour traverser plus fort que ce qu’il a fait pour moi hier. »

La star de télé-réalité s’est envolée pour la région tropicale avec sa famille et ses amis pour ce qu’elle espérait être des vacances reposantes avec ses quatre fils.

Mis à part le voyage aux urgences et le « chaos » qui accompagne le voyage avec tant d’enfants, Kailyn a partagé des vidéos et des photos de tout le plaisir qu’ils ont eu.

Ils ont séjourné dans un villa de luxe à 780 $ la nuit à Punta Cana, avec un « jardin tropical spectaculaire dans une communauté fermée isolée », selon la description AirBnB de la propriété.

La maison tentaculaire offre de la place pour 14 personnes, avec cinq chambres, sept lits et cinq salles de bain et demie.

L’autre bébé papa de Kailyn, Chris Lopez, est également apparu lors d’une autre séance de questions-réponses sur Instagram qu’elle a faite pendant ses vacances.

Elle a reçu de nombreuses demandes de renseignements, dont une d’un fan qui disait: « Les rumeurs sont-elles vraies, Chris est-il en vacances avec vous? »

Cependant, le MTV la star a simplement partagé un selfie d’elle-même en réponse avec les mots: « Enfer non. »

L’ancien couple, qui partage Lux, trois ans, et Creed, 11 mois, ne se sont pas exactement vus depuis leur séparation, car ils ont un passé difficile.

Plus récemment, les ex ont été impliqués dans tout à fait le match criant sur un épisode de Maman adolescente 2, qui avait Kailyn criant après Chris, et le père de deux enfants jurant énormément contre les producteurs de MTV.

Kailyn est également maman d’Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera.

Instagram

Kailyn a félicité Javi de l’avoir aidée lorsqu’elle a dû précipiter Creed aux urgences[/caption]

Instagram

Elle est en vacances avec ses quatre fils Isaac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, 11 mois[/caption]