La mère adolescente Kailyn Lowry partage de nouvelles photos du manoir de rêve du Delaware en construction alors que maman appelle chez elle « House of Chaos »

KAILYN Lowry a donné à ses fans un aperçu de son manoir de rêve au Delaware alors que la construction est maintenant en cours.

le Maman adolescente 2 star a partagé des photos et des vidéos tout au long du processus de construction alors qu’elle conçoit sa toute nouvelle propriété.

Kailyn, 29 ans, a pris à Instagram mercredi pour partager une nouvelle photo de l’avancement de la construction de son manoir du Delaware.

L’image montrait les boiseries, les murs et la structure de la maison prenant enfin forme à mesure qu’elle se rapprochait de sa date d’emménagement.

La star de télé-réalité a noté son style de vie occupé dans la légende en écrivant: « Certaines personnes nomment leurs voitures, je veux nommer la maison.

« Maison du chaos ? Cray maison ?!! Commentez vos idées », a-t-elle demandé, insinuant la nature erratique d’avoir quatre petits garçons.

Maison de rêve

Kailyn a été ouverte sur le stress de la construction d’une nouvelle maison avec ses fans alors qu’elle documentait chaque étape du processus.

La semaine dernière, la personnalité de la télévision posé à l’intérieur de la structure en bois alors qu’elle montrait à ses partisans le futur manoir tentaculaire de six chambres.

La mère de quatre enfants a déclaré qu’elle était «tellement reconnaissante» de pouvoir construire la maison de ses rêves à partir de zéro.

« J’ai hâte de montrer aux enfants ce qui a été fait depuis qu’ils sont partis ! » expliqua-t-elle, montrant la vue sur la vaste cour arrière.

« Quelles parties de ce processus voulez-vous voir ? #kailbuildsahouse #kailandthechaos #homebuild #home #family.

De retour a l’action

Début juin, Kailyn a révélé que son les constructeurs de maisons étaient occupés et retournaient au travail, à la suite d’une prise de conscience dramatique qu’elle avait sur les mesures de la pièce.

Le mois dernier, le Maman ado star s’est rendu compte que la disposition des chambres était « trop petite », et après avoir visité la propriété, elle s’est rendu compte que toute la maison semblait « plus petite en personne » que sur les plans de l’architecte.

L’animatrice du podcast a avoué avoir « pleuré les yeux » et se sentir « déprimé » après avoir remarqué l’énorme erreur.

« Ils ont repris le travail après six semaines. Nous avons reconfiguré le rez-de-chaussée et avons dû soumettre à nouveau certains permis », a-t-elle révélé.

« Cela me semble beaucoup plus petit en personne que sur papier, mais j’entends que c’est assez normal jusqu’à ce que les murs montent. »

Sur la page Instagram de son fils Lux, elle a partagé une photo du tot sur le terrain vide, en plaisantant: « Ma mère n’arrête pas de dire » nous allons vérifier la nouvelle maison « mais chaque fois que nous arrivons ici, il n’y a pas de maison. »

Maison du Blues

Kailyn a d’abord exprimé ses frustrations de construction lors d’un épisode de son Podcast Café Convos avec Lindsie Chrisley.

« Hey Lindsie, je suis un peu déprimée aujourd’hui, mais bienvenue dans le podcast Coffee Convos », a-t-elle commencé.





«Je me sens vraiment stupide, je pense que c’est pourquoi je suis déprimé. Je suis allé sur le terrain hier pour vérifier ma construction et j’étais tellement foutu [sic] excité de voir les parpaings monter.

«Je suis comme wow, cela semble vraiment petit. Quelque chose ne va pas à ce sujet. Et je panique, et je rentre chez moi, et je commence à mesurer les pièces », a-t-elle détaillé.

« Dites-moi pourquoi je n’ai jamais fait cela avant qu’ils ne commencent à construire. 15 par 13 sonne comme une pièce de grande taille. Je rentre chez moi et je me dis « Oh mon dieu, je construis littéralement une réplique exacte de ma maison actuelle ».

