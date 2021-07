La mère adolescente Kailyn Lowry ombre l’ex de Javi Marroquin Lauren Comeau avec un message cryptique après l’avoir claquée sur Instagram Live

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a ombragé l’ex de Javi Marroquin, Lauren Comeau, avec un message cryptique.

La dernière publication Instagram de la femme de 29 ans vient après qu’elle ait critiqué Lauren sur Instagram Live.

Kailyn prendre à Instagram vendredi pour partager une photo d’elle, Maman adolescente 2 co-vedette Léa Messer et leur ami Lindsey alors qu’ils apparaissaient en pleine conversation alors qu’ils étaient sur un bateau.

le MTV La star a sous-titré le message : « Quand vos amis vous disent que vous vous trompez mais vous le faites quand même

« ÉNORME merci à pour aujourd’hui @bestiesthattravel «

La légende de Kailyn semble faire référence à son récent Instagram Live avec Javi jeudi.

Les ex, qui se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils de sept ans, Lincoln, se sont associés pour appeler Lauren alors qu’ils a qualifié l’ex de Javi de « menteur manipulateur qui perçoit les chèques de paie sur son dos ».

Le drame a commencé lorsque la police de Douvres a déclaré au Sun que une « affaire domestique » s’est produite entre Lauren et Javi le mardi soir chez Lauren.

Une source policière a allégué que Lauren « avait frappé Javi au visage et lui avait donné plusieurs coups de pied ».

JAVI PARLE

Javi discuté de l’incident allégué sur son ex-femme Kailyn‘s IG Live, affirmant que Lauren » a frappé « .

Le père de deux enfants a déclaré qu’il devait « prendre soin de moi » avant d’admettre : « Si je laissais ça continuer et que je craque un jour, j’irais en prison. »

Il a ensuite répété que Lauren l’avait frappé en disant: « Mais je n’ai pas eu un œil au beurre noir, alors ils ne pouvaient rien faire. »

Il a ajouté : « Elle a dupé tous ces gens. J’espère que les gens verront qui elle est vraiment.

«C’est tout un front. C’est comme ça. J’ai entendu votre histoire. Exactement ce que vous avez dit est exactement ce qui s’est passé.

« Si les rôles étaient inversés, elle m’aurait laissé pendre en l’espace d’une seconde. »

LAUREN REFUSE LES RÉCLAMATIONS DE JAVI

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a déclaré : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

Javi et Lauren, qui se sont séparés après Kailyn a accusé son ex d’avoir essayé de la fréquenter, partagent le fils de deux ans Eli ensemble.

KAILYN DÉFEND JAVI

Avant que Javi ne rejoigne le livestream, Kailyn a passé beaucoup de temps à claquer Lauren toute seule.

Tout en racontant une récente conversation qu’elle a eue avec Lauren, la Maman adolescente 2 star a admis qu’ils s’appelaient des noms désagréables.

Kailyn a déclaré à ses abonnés: « Nous n’allons pas prétendre que vous ne m’avez pas traité de » gros f ** k » et de » gros morceau de merde » hier soir ou quelle que soit la nuit où je vous ai appelé pour vous appeler dehors sur votre merde.

«Alors oui, je t’ai traité de ‘c ** t’ mais ton ressentiment ne te donne pas le droit de battre les gens et en plus de parler de moi quand je me suis mis en thérapie.





«Je suis tellement déçu de la façon dont vous gérez cela et tirez la carte de la victime. Je sais que les gens vont venir vers moi pour ça, mais je ne le permettrai pas. »

Kailyn a expliqué plus tard qu’elle s’impliquait dans le drame parce que cela affecterait Lincoln, déclarant: «Mon fils est également affecté par cela et nous n’allons pas agir comme si cela ne s’était jamais produit.

«Alors soyez réel, possédez votre merde comme le reste d’entre nous. Nous devons tous nous asseoir ici et faire face à nos démons et faire face à la musique et tout ça, vous ne faites pas ça. Donc c’est pour toi et je dois le faire en Live pour le dire car tu m’as bloqué sur tout le reste. Alors oui, nous ne faisons pas ça.

