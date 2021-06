La mère adolescente Kailyn Lowry montre son ventre et ses jambes dans une barboteuse courte après avoir critiqué les fans pour des «conseils de perte de poids non sollicités»

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a montré son ventre et ses jambes dans une barboteuse crop top.

La femme de 29 ans a fait étalage d’un peu de peau après avoir critiqué les fans pour « des conseils de perte de poids non sollicités ».

Kailyn a montré son ventre et ses jambes sur de nouvelles photos[/caption]

Les clichés surviennent après qu’elle a critiqué les fans pour des « conseils de perte de poids non sollicités »[/caption]

Kailyn prendre à Instagram lundi pour partager une photo d’elle posant dans une barboteuse à motifs en noir et blanc, qui comprenait une découpe près de son ventre.

Elle a ensuite partagé un autre cliché, qui lui a fait afficher ses jambes alors qu’elle modelait une barboteuse à motifs jaune, blanc et noir.

A côté des deux photos, le MTV star a écrit : « Quelle est votre coupe préférée ? 1 ou 2? Les deux sont du nouveau #sheinvacaymode collection! Cliquez sur le lien dans ma bio et utilisez mon code ‘KAIL’ pour 15% de réduction supplémentaire sur l’ensemble @shein_us placer! »

le Maman adolescente 2 La star a parlé ouvertement de sa lutte contre le syndrome des ovaires polykystiques et de la façon dont la maladie a affecté sa prise de poids.

Kailyn lui a récemment parlé Podcast Convos Café co-animatrice Lindsie Chrisley à propos de sa tension sur la condition.

Elle a avoué : « Je suis devenue émue par l’aspect de la prise de poids… Je suis toujours dans cet état d’esprit accablé. Je n’arrive pas à comprendre comment changer mon alimentation parce que je n’ai pas de routine quotidienne…

« Je me bats. Je mentirais si je disais que j’ai reçu le diagnostic, et j’ai commencé tout de suite exactement ce que je devais faire parce que je sais ce que je dois faire. Ce n’est pas une question de savoir ce que je dois faire.

Elle a expliqué plus tard que de nombreux fans ont proposé des suggestions dans le but de les soutenir, bien que les « conseils non sollicités » l’aient retardée dans le processus.

Kailyn a affirmé que les conseils « n’aidaient pas » et « aggravaient les choses pour moi ».

La personnalité de la télévision a expliqué : « Mon régime n’est pas super bon. J’ai grandi en ne mangeant pas beaucoup de bons aliments, et je pense donc que cela fait partie du problème avec lequel je lutte aujourd’hui.

La star de télé-réalité a admis que son « régime n’est pas super bon »[/caption]

Elle a admis qu’elle devait changer ses habitudes alimentaires[/caption]

« Même quand j’ai mon alimentation sous contrôle, ce n’est probablement pas aussi bon qu’il pourrait l’être. »

Peu de temps après avoir fait la confession, Kailyn a profité de son histoire Instagram pour prouver qu’elle s’efforce d’améliorer son alimentation par sen train de prendre un claquement de son repas sain.

Lors d’un clip de Teen Mom 2, Kailyn a fondu en larmes tout en parlant de ses tentatives pour perdre du poids.

Alors qu’elle séchait les yeux avec un mouchoir, le MTV La star a affirmé qu’elle avait « fait de son mieux » pour perdre quelques kilos mais n’avait pas réussi.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez moi si je ne peux pas perdre du poids ? » a-t-elle pleuré pendant que les caméras du réseau filmaient sa panne.

Kailyn partage quatre fils[/caption]





Kailyn est la mère de quatre fils: Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, dix mois avec son ancien partenaire. Chris Lopez.

Alors qu’elle a des relations difficiles avec la plupart de ses ex, Kailyn a formé un lien fort avec Jo et co-anime même un podcast avec sa femme Vee Rivera.

Kailyn et Vee récemment s’est moqué de Kourtney Kardashian pour « ne pas vouloir travailler » pendant leur Baby Mamas No Drama Podcast.

Elle a un podcast avec l’ex Vee de Jo[/caption]