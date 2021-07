TEEN Mom Kailyn Lowry a « fermé » sa marque Pothead Haircare infusée de CBD après trois ans alors qu’elle se querelle avec son ex Chris Lopez.

La star de télé-réalité a annoncé sur le compte Instagram des entreprises qu’elles fermeraient temporairement le 16 août.

Kailyn a annoncé sur la page Instagram de l’entreprise qu’elle fermait temporairement[/caption]

La société de beauté a affirmé que les raisons de la fermeture étaient des « problèmes » liés aux « réglementations CBD, les livraisons étant « confisquées » en cours de route et la « capacité restreinte de faire de la publicité ».

La société est fière de ses produits infusés d’huile de CBD, notamment de l’huile capillaire, du revitalisant et de la poudre volumatrice.

L’entreprise, fondée par la star de Teen Mom 2, a fait ses adieux en sous-titrant le message avec un emoji coeur rouge.

Nouvelle entreprise commerciale

Malgré la fermeture de la marque, Kailyn sera occupée avec elle nouvelle entreprise commerciale qu’elle lance avec son ex-mari Javi Marroquin.

Plus tôt ce mois-ci, Javi s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle.

Dans la vidéo, il a expliqué que les ex travaillaient ensemble pour lancer un camp d’entraînement appelé Lethal Speed ​​qui « vous permet de vivre les mêmes choses que nous avons avec Lincoln et la quantité de croissance qui s’est produite tout au long de l’année ».

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent leur fils de sept ans, Lincoln.

Aux côtés du agrafe, Javi a expliqué : « Kail et moi avons décidé de nous lancer en affaires ensemble et de vous montrer à tous à quel point @lethal_speedy est vraiment incroyable. Nous organiserons des camps à travers les États-Unis pour que vous puissiez amener votre enfant et trouver du travail ! Le premier camp est le 15 août à Newark, Delaware.

Il a poursuivi: « Suivez @lethal_speedy et @kaillowry pour toutes les mises à jour qui seront publiées dès que possible afin que vous ne manquiez pas votre place.

« Laissez tomber vos questions et dans quelle ville/état nous devrions venir pour le deuxième camp en septembre ! »

Le drame du bébé papa de Kail

Kailyn et son ex Chris Lopez, en revanche, n’ont pas été d’accord, comme ils l’ont récemment est entré dans un combat acharné lors d’un récent épisode de Teen Mom.

Le père de deux crié aux producteurs, tandis que Kailyn lui a ordonné de « sortir le f ** k de ma voiture ».

Plus tard, le jeune père a déclaré aux fans que le combat « n’était pas sérieux » et qu’ils ne « se disputaient pas vraiment ».

« Je plaisantais, ce n’est pas comme si j’étais sérieux », a-t-il affirmé sur son Podcast sur le TSPT.

« Les caméras étaient là [in the car] alors j’étais comme si j’étais juste en train de baiser avec eux à ce moment-là.





«Je me dis ‘vous ne pouvez pas tous m’enregistrer’. C’est la raison pour laquelle je faisais ça, comme je vais te faire foutre, je suis dans la caméra comme, ‘Je sais que tu regardes, je te baise’.

Il a fermé: «Et puis ils ont laissé tomber l’épisode, et il semblait que moi et elle nous disputions et merde. Mais je suis comme, nous ne nous disputons même pas. je ne le dis pas [f**k you] à elle. »

Kailyn et Chris sont les parents de leur fils, Creed, 1 an.

Kailyn a fondé Pothead Haircare il y a trois ans[/caption]

Kailyn s’est disputée avec le père de son plus jeune fils, Chris Lopez, qui a été diffusé dans un récent épisode de Teen Mom 2[/caption]

Les ex sont les parents d’un fils d’un an, Creed[/caption]