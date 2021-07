La mère adolescente Kailyn Lowry félicite l’ex-mari Javi Marroquin pour son aide après que Creed, 11 mois, a été « précipité » aux urgences

La star de TEEN Mom, Kailyn Lowry, a remercié son ex-mari Javi Marroquin d’être venu pour elle après avoir dû emmener son fils Creed à l’hôpital.

La femme de 29 ans a dû l’emmener 11 mois aux urgences pendant le voyage de sa famille à Punta Cana, et Javi était là pour elle quand elle avait vraiment besoin de lui.

Instagram

Kailyn Lowry a révélé qu’elle avait dû précipiter son fils Creed, 11 mois, aux urgences pendant ses vacances à Punta Cana[/caption]

Instagram

Elle a félicité son ex Javi Marroquin d’être venu pour elle et d’avoir aidé à traduire avec des médecins au téléphone[/caption]

Les deux, qui partagent Lincoln, fils de sept ans, se sont séparés il y a des années et ont souvent eu leurs querelles, mais elle l’a félicité de l’avoir aidée à traverser cette expérience effrayante.

Kailyn a expliqué sur son podcast Coffee Convos ce qui s’est passé: « Alors, [Creed is] escalader des choses… Je suis allé le poser, et il est allé attraper comme le bord de la table pour aller l’escalader.

« La table a attrapé le coin de son sourcil et ils l’ont emmené aux urgences. »

Il a dû avoir des «petits points de suture papillon» et va «tout à fait bien» maintenant, mais Kailyn était en «pure panique» quand tout s’est passé et quand il a été transporté aux urgences, mais Javi a aidé en parlant aux médecins pour elle au cours de la téléphoner.

le Maman adolescente 2 star a partagé: « J’ai dû appeler Javi pour qu’il traduise le tout parce que j’étais tellement contrarié … mon espagnol a été assez bon pour nous faire comprendre [but not for this.]

Kailyn a poursuivi: « Je n’avais jamais eu besoin de lui pour traverser plus fort que ce qu’il a fait pour moi hier. »

La star de télé-réalité s’est envolée pour la région tropicale avec sa famille et ses amis pour ce qu’elle espérait être des vacances reposantes avec ses quatre fils.

Mis à part le voyage aux urgences et le « chaos » qui accompagne le voyage avec tant d’enfants, Kailyn a partagé des vidéos et des photos de tout le plaisir qu’ils ont eu.

À côté d’une photo avec ses enfants tous debout sur un quai surplombant l’eau, la MTV star a écrit: « Punta Cana, République dominicaine #kailandthechaos. »

En autre moment mémorable, Kailyn a partagé une photo de ses fils entassés sur une voiturette de golf avec l’aîné Isaac, 11 ans, dans le siège du conducteur.

« Devrais-je laisser @isaacelliottr conduire ? » a-t-elle demandé aux fans dans la légende.

Le groupe a également profité d’un plongeon dans le bain à remous, dansant et posant pour la caméra avant de se diriger vers un dîner décadent de style caribéen.

Ils ont séjourné dans un villa de luxe à 780 $ la nuit à Punta Cana, avec un « jardin tropical spectaculaire dans une communauté fermée isolée », selon la description AirBnB de la propriété.

La maison tentaculaire offre de la place pour 14 personnes, avec cinq chambres, sept lits et cinq salles de bain et demie.





La villa est à quelques pas d’un parcours de golf luxuriant et de la plage.

Il apparaît le Maman ado star et compagnie ont également opté pour le service de ménage de la villa, qui non seulement « maintient la résidence en ordre au quotidien », mais aide également « à préparer les repas pendant le séjour si nécessaire ».

Un ami du voyage a noté que «l’incroyable femme de ménage a ajouté du sucre brut et de la glace» à leurs noix de coco fraîches pour rehausser leurs friandises tropicales.

Instagram

Kailyn a déclaré que Creed avait frappé le coin de son sourcil sur le bord d’une table[/caption]

Instagram

Il a dû se faire « petits points de papillon » mais il va « parfaitement bien » maintenant[/caption]

AIRBNB

Kailyn a séjourné dans une villa de luxe avec sa famille et ses amis[/caption]