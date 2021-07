La mère adolescente Kailyn Lowry explose de «mettre votre argent là où est votre bouche» dans un message cryptique après une querelle avec Vee Rivera

La star de TEEN Mom 2 Kailyn Lowry explose « mets ton argent là où est ta bouche » dans un message cryptique.

La femme de 29 ans a partagé la citation après sa querelle avec Vee Rivera.

Kailyn a partagé un article énigmatique sur le fait de mettre «votre argent là où est votre bouche»[/caption]

Elle a partagé la publication après son combat avec Vee[/caption]

Kailyn a partagé la publication cryptique sur son histoire Instagram[/caption]

Kailyn pris à elle Histoire Instagram jeudi pour partager un message texte, qui disait: « Mettez votre argent là où est votre bouche. »

Elle semblait savoir que la citation provoquerait des soupçons de drame, comme elle l’a écrit: « Clickbait this. »

le Maman adolescente 2 star a récemment partagé que Vee, 28 ans, avait quitté leur Podcast Baby Mamas No Drama après que les deux se soient retrouvés dans un combat inattendu.

Kailyn a expliqué: « Les choses se sont passées au cours de la semaine dernière, et je pense donc que je vais continuer le podcast par moi-même. »

« Baby Mama, tout le drame en ce moment. »

Kailyn et Vee ont été ouverts à propos de leur récente querelle[/caption]

La star de Teen Mom 2 a continué son podcast sans Vee[/caption]

Le même jour, Vee a partagé sa version de l’histoire.

Vee, qui est mariée au bébé papa de Kailyn, Jo Rivera, a déclaré: « Je voulais juste sauter ici parce que tant de gens me contactaient par DM et me demandaient ce qui m’était arrivé sur le podcast et des trucs comme ça. »

«Je suis en train de faire un épisode, donc je serai mardi, ce serait juste moi et mon meilleur ami, nous allons faire un épisode.

« Moi et Kail avons décidé que nous allions aimer faire des épisodes séparément jusqu’à ce que nous obtenions notre merde ensemble. »

Vee a poursuivi: «Il se passe beaucoup de choses, mais comme si tout allait bien. En fait, je filme avec elle plus tard ou quoi que ce soit, mais ça va.

La femme de Jo a insisté sur le fait que les choses allaient bien avec Kailyn[/caption]

Les stars de MTV ont raconté leur drame pendant le déjeuner[/caption]

« Je ne veux pas que vous aimiez trop vous inquiéter. Nous sommes juste, vous savez, nous devons travailler sur certaines choses.

le MTV la star a conclu: « C’est normal mais la série doit continuer donc j’aurai mon propre épisode la semaine prochaine et elle aura son épisode avec Tony.

« Mais nous sommes toujours là, nous allons toujours podcaster, et oui, j’ai hâte. »

Bien que les amis se séparent à cause de leur Podcast Baby Mamas No Drama, les Maman ado les co-stars se sont rencontrées en personne pour « un rendez-vous »

Kailyn a avoué qu’elle était « un peu nerveuse » alors que les anciens animateurs de podcast commandaient des boissons et des apéritifs pour leur table.

Kailyn aurait également pu claquer l’un de ses bébés papas[/caption]

Elle est la mère de quatre fils[/caption]

Leur rencontre a été filmée par un MTV cameraman, afin que les fans puissent s’attendre à voir ce qui s’est passé pendant la conversation.

La récente histoire Instagram de la mère de quatre enfants aurait également pu être une fouille chez ses bébés papas.

En juin, elle a claqué Jo, Javi Marroquin et Chris Lopez en partageant une capture d’écran d’une conversation qu’elle a eue avec l’un de ses ex.

La conversation a commencé avec Kailyn demandant à son bébé papa « pourquoi ils avaient demandé 100 $ ».

Kailyn partage son fils Isaac, 11 ans, avec son ex Jo[/caption]

Elle partage son fils de sept ans Lincoln avec l’ex Javi[/caption]

En réponse, le mystérieux papa a répondu : « L’argent du gaz. Je suis tellement lmao.

Kailyn lui a simplement dit: « Non », ce qui a amené le mystérieux bébé papa à répondre: « Omg, envoie-moi 87,50 $ alors, tu es nouveau, je viens juste d’arrondir [sic]. «

La star de télé-réalité a envoyé trois emojis « pleurant de rire » et a écrit: « Rounding ».

Il lui a dit: « Ouais, va au centième le plus proche. »

Chris est le père de ses deux plus jeunes fils[/caption]





Kailyn a sous-titré sa publication, qu’elle a partagée sur Instagram Stories, avec: « C’est la coparentalité de tout le monde. #TOUTES LES BLAGUES. »

Elle a refusé de révéler avec quel ex elle avait eu la conversation, tout en demandant à ses abonnés dans un sondage : « Pouvez-vous deviner avec quel bébé papa ? Christophe, José, Jonathan.

Peu de temps après avoir partagé la publication, Kailyn a pris un selfie à bord d’un avion et a insisté : « Ce ne sont vraiment que des blagues. Ne mettez pas vos culottes en un tour de main.

Kailyn a refusé de nommer le bébé papa qui lui a envoyé le SMS[/caption]