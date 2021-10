La mère adolescente Kailyn Lowry et son ex-mari Javi Marroquin se réunissent pour le match de football de leur fils Lincoln au milieu d’une méchante querelle

ADO Maman star Kailyn Lowry et son ex-mari, Javi Marroquin, se sont réunis au milieu de leur amère querelle pour le match de football de leur fils Lincoln.

Le couple a partagé des clichés du grand jour de Lincoln et a célébré un touché qu’il a aidé, alors qu’ils mettaient de côté leurs différences pour la journée.

Instagram/Kailyn Lowry

La star de Teen Mom Kailyn Lowry avec son fils Lincoln, 7 ans[/caption]

Instagram/Javi Marroquin

Son ex et son papa, Javi, étaient aussi à son grand match dans le Delaware[/caption]

Kailyn a posé avec son fils, 7 ans, qui se tenait fièrement dans son uniforme de football et rayonnait après le match.

Javi a partagé des vidéos de Lincoln en train de jouer, lui disant « bonne prise ».

L’ancien couple a célébré le grand match de Lincoln par une journée ensoleillée et a publié de nombreuses photos sur son propre compte Instagram.

Les retrouvailles surviennent alors que Kailyn est mêlée à une querelle avec l’ex de Javi, Lauren Comeau.

Kailyn a accusé son bébé papa Chris Lopez et Lauren d’avoir publiquement l’appelant une « grosse f ** k » et un « gros morceau de merde ».

Dans le dernier épisode de Kailyn et Vee RiveraPodcast Baby Mamas No Drama, la mère de quatre enfants a parlé du dernier drame entre elle et certains de ses bébés papas.

Le drame a commencé lorsque le Maman adolescente 2 star a posté: « Criez à Chris et Lauren pour m’avoir appelé un gros f ** k, gros POS et m’a dit de courir. »

Javi a répondu plus tard aux affirmations de Kailyn lorsqu’il est allé sur Instagram Live, la reprochant d’avoir évoqué des choses qui se sont passées « il y a des mois ».

Il a ajouté qu’elle devait « grandir et arrêter de parler » de tout le monde.

Kailyn a dit à sa co-animatrice Vee qu’elle était fatiguée d’écouter ce que tout le monde avait à dire à son sujet et de laisser cela l’affecter.





Elle a partagé qu’elle ne s’en soucie plus et qu’elle va faire et dire ce qu’elle veut, expliquant qu’elle a droit à ses propres sentiments et actions.

Kailyn a déclaré: « La semaine dernière pour moi, j’ai littéralement été comme, je veux juste être dans un endroit où c’est ce que c’est, c’est ma vie, ce sont mes choix, peu importe qu’ils soient grands ou petits et tout simplement pas Pardon. »

Vee lui a offert une « salve d’applaudissements » pour s’être défendue et pour ce qu’elle veut.

L’approbation a poussé Kailyn à continuer, exigeant que les fans et son ex Javi arrêtent de lui dire que ce qu’elle fait est « mesquin » parce qu’elle ne le leur dit pas.

Elle a dit : « J’en ai marre. Laisse-moi tranquille. Je vais faire ce que je vais faire, peu importe. Je m’en fiche.

Kailyn a admis que l’épreuve était devenue très incontrôlable, révélant qu’elle ne voulait pas vraiment critiquer Chris et Lauren, mais qu’il s’agissait plutôt d’un « merci, vous m’avez motivé ».

Malheureusement, elle a déclaré: « C’est devenu un as ** t show … et les gens l’ont pris complètement comme: » Oh, tu es petit, tu es amer, tu es ceci, tu es cela, c’était il y a des semaines. ‘ »

Elle a poursuivi: « Les gens peuvent avoir leurs sentiments, c’est bien, mais je suis allé en thérapie le lendemain, et je me suis dit: » Vous savez quoi, je n’ai pas eu à y mettre leurs noms.

« J’aurais pu faire valoir mon point de vue sans dire leurs noms. Mais, encore une fois, je ressens ce que je ressens, et ils ont droit à ce qu’ils ressentent. Mais je ne me sens pas désolé.

Kailyn a ajouté à propos de la réaction de son ex à tout cela: « Javi était comme: » Renvoyez votre thérapeute. Renvoyez votre publiciste. Je me suis dit : ‘N’allez-vous pas à l’église ?’ »

Au milieu de toutes les querelles, Kail a laissé entendre qu’elle avait « triché » l’ex Javi et son autre bébé maman, Lauren, s’étaient remis ensemble dans une vidéo TikTok cryptique.

Elle a sous-titré le clip: « Quand il revient vers celui qui reste malgré la tricherie. »

Les Maman ado puis a fait un tas de visages pour la caméra, l’air confus et sidéré par l’idée de sa légende.

« Merde, tu as fait ça », a-t-elle dit avec la chanson en arrière-plan, pour vraiment appeler son ex.

Les fans ont immédiatement deviné qu’elle faisait référence à Javi et Lauren, surtout après une semaine de drame non-stop entre eux tous.

Instagram/Kailyn Lowry

La paire a mis de côté leurs différences pour le grand jour de Linc[/caption]

Instagram/Javi Marroquin

Ils ont célébré son succès et assistent à un touché[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Cela survient au milieu de la querelle de Kailyn avec l’ex de Javi, Lauren Comeau[/caption]





