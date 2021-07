La mère adolescente Kailyn Lowry et ses quatre fils se rendent en République dominicaine pour une escapade sur une nouvelle photo après que la star ait poursuivi Briana DeJesus

TEEN Mom Kailyn Lowry et ses quatre fils ont commencé leurs vacances en République dominicaine alors que la star partageait une nouvelle photo.

L’escapade de la femme de 29 ans survient peu de temps après qu’elle a poursuivi sa co-vedette Briana DeJesus pour avoir affirmé qu’elle avait « battu » son bébé papa Chris Lopez.

La mère adolescente Kailyn Lowry a commencé ses vacances en République dominicaine avec ses quatre enfants[/caption]

Cela vient après que la star de télé-réalité a déposé une plainte contre sa co-vedette Briana DeJesus[/caption]

Kailyn a pris à Instagram pour partager le cliché, qui mettait en vedette ses quatre garçons: Issac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et bébé Creed, à l’aéroport entouré de nombreux sacs de bagages.

Dans le cliché, Lincoln et Lux sourient à la caméra, alors qu’Issac se tient derrière ses frères tout en balançant un masque.

Credo est assis bien éveillé dans sa poussette et regarde Lincoln.

Kailyn sous-titré: « Kail et le chaos se dirigent vers Punta Cana. »

Kailyn allègue que Briana a fait de fausses affirmations selon lesquelles elle « a battu » son bébé papa Chris Lopez[/caption]

Cependant, certains fans ne pouvaient pas comprendre tout le travail que ces vacances prendront, car une personne sur Reddit a écrit: « voyager avec 4 enfants sonne comme mon pire cauchemar honnêtement. »

Un autre a ajouté: « Cela semble être le moins amusant de tous les temps. Désolé, je suis malheureux mais je fais juste des legos et je joue dans la maison. Pourquoi vous soumettre à cela. »

le MTV Les vacances de la star surviennent alors qu’un procès a maintenant été inclus dans sa querelle et celle de Briana.

Kailyn a intenté une action en justice contre Briana, affirmant que la mère de deux enfants « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans le domicile de la mère de M. Lopez ».

Kailyn partage ses plus jeunes enfants, Lux et Creed, avec son ex Chris.

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, l’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de Briana étaient faux et avaient été faits « dans le but de nuire à Lowry… L’accusé a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias sur elle-même ».

Briana, mère de deux enfants, a également laissé entendre que le producteur de MTV de Kailyn pourrait avoir été licencié[/caption]

Peu de temps après que Kailyn ait rempli les papiers, la sœur de Briana Brittany a fustigé la mère de quatre enfants pour avoir fait appel à une équipe juridique contre sa sœur.

Bretagne, 29 ans, a tweeté: « Vous pouvez tous venir me chercher tout ce que vous voulez, ce n’est que mon opinion personnelle et j’ai droit à ma liberté d’expression, mais je pense que Kail Lowry respire DRY P *** Y ENERGY. »

Elle a poursuivi, partageant d’autres opinions sur la question et la même phrase une fois de plus: «Une femme blanche appelant à l’aide juridique contre une personne de couleur… typique Karen s ** t.





Au milieu du chaos, Briana a laissé entendre que Kailyn « le producteur a été licencié » après le les cotes d’écoute de l’émission ont atteint un niveau record

Dans un tweet maintenant supprimé, Briana a écrit: « Je me demande quelle fille n’aura plus son producteur préféré #BriWasRight. »

Kailyn travaille régulièrement avec le producteur Patrick Nolan sur Maman adolescente 2.