La mère adolescente Kailyn Lowry et l’ex Javi Marroquin lancent une entreprise ensemble des mois après avoir affirmé qu’il avait essayé de se connecter avec elle

La star de TEEN Mom 2 Kailyn Lowry et son ex-mari Javi Marroquin ont lancé une entreprise ensemble.

La nouvelle entreprise professionnelle intervient après que la femme de 29 ans a accusé son ex d’avoir tenté de la fréquenter.

Lundi, Javi s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle.

Dans la vidéo, il a expliqué que les ex travaillaient ensemble pour lancer un camp d’entraînement appelé Lethal Speed ​​qui « vous permet aux gars de vivre les mêmes choses que nous avons avec Lincoln et la quantité de croissance qui s’est produite tout au long de l’année ».

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent leur fils de sept ans, Lincoln.

Aux côtés du agrafe, Javi a expliqué : « Kail et moi avons décidé de nous lancer en affaires ensemble et de vous montrer à tous à quel point @lethal_speedy c’est vrai. Nous organiserons des camps à travers les États-Unis pour que vous puissiez amener votre enfant et trouver du travail ! Le premier camp est le 15 août à Newark, Delaware.

Il a poursuivi : « Suivez @lethal_speedy et @kaillowry pour toutes les mises à jour qui seront publiées dès que possible afin que vous ne manquiez pas votre place.

« Laissez tomber vos questions et dans quelle ville/état nous devrions venir pour le deuxième camp en septembre ! »

PLUS DE DRAME ?

La collaboration professionnelle peut ne pas surprendre certains, car Kailyn a partagé une photo de retour de la paire il y a quelques jours sur Instagram.

Cependant, le Maman adolescente 2 La star a parlé ouvertement de son drame avec tous ses bébés papas, y compris Javi, dans le passé.

En plus de Lincoln, elle partage son fils Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, et son fils âgé de trois ans et Creed, son fils 11 mois, avec son ex Chris Lopez.

LOUANGE POUR JAVI

La semaine dernière, la star de MTV a félicité Javi de l’avoir aidée se ruer Credo aux urgences pendant le voyage de sa famille à Punta Cana.

Kailyn a expliqué sur son podcast Coffee Convos ce qui s’est passé: « Alors, [Creed is] escalader des choses… Je suis allé le poser, et il est allé attraper comme le bord de la table pour aller l’escalader.

« La table a attrapé le coin de son sourcil et ils l’ont emmené aux urgences. »

Il a dû avoir des «petits points de suture papillon» et va «tout à fait bien» maintenant, mais Kailyn était en «pure panique» quand tout s’est passé et quand il a été transporté aux urgences, mais Javi a aidé en parlant aux médecins pour elle au cours de la téléphoner.

le Maman adolescente 2 star a partagé: « J’ai dû appeler Javi pour qu’il traduise le tout parce que j’étais tellement contrarié … mon espagnol a été assez bon pour nous faire comprendre [but not for this.]

Kailyn a poursuivi: « Je n’avais jamais eu besoin de lui pour traverser plus fort que ce qu’il a fait pour moi hier. »

LES RÉCLAMATIONS ANTÉRIEURES DE KAILYN CONTRE JAVI

Lors d’un épisode 2020 de l’émission MTV, Kailyn a réclamé son ex a essayé de la « f ** k » dans un parking de Wawa alors qu’il était encore fiancé à Lauren Comeau.

Une Lauren au cœur brisé, qui partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec Javi, a déménagé de sa maison du Delaware et est retournée dans son État d’origine du Maine après que les allégations ont fait surface.

Après son retour dans le Delaware quelques semaines plus tard, Javi a écrit une note émouvante sur les réseaux sociaux, avouant qu’il avait « gâché » sa relation avec la brune.

« J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont je rêvais et j’ai tout gaché.

« La plus grande personne de ma vie que j’ai blessée… je ne sais pas si elle sera un jour réparable, mais je prie pour qu’elle le soit et qu’un jour elle redevienne comme elle aurait toujours dû être. »

