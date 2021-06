La mère adolescente Kailyn Lowry et l’animatrice de podcast Vee Rivera se moquent de Kourtney Kardashian pour « ne pas vouloir travailler »

La maman TEEN Kailyn Lowry et l’animatrice de podcast Vee Rivera se sont moquées de Kourtney Kardashian pour « ne pas vouloir travailler ».

Vé, 28 et Kailyn, 29. a partagé un extrait du prochain épisode de leur Baby Mamas No Drama Podcast au Instagram.

8 Vee portait des lunettes de soleil et se tenait à côté de la fenêtre Crédit : Instagram/babymamasnodramapodcast

8 Kailyn a dit « Nous devons travailler » Crédit : Instagram/babymamasnodramapodcast

Dans l’aperçu, le Maman ado les stars ont usurpé une scène de L’incroyable famille Kardashian.

Tout en portant des lunettes de soleil et en vérifiant sur son téléphone, Vee a imité Kourtney, 42 ans, comme elle l’a dit: « J’essaie vraiment de me concentrer. Il fait 80 degrés et ensoleillé. Je ne veux tout simplement pas travailler en ce moment. »

Kailyn a répondu: « Nous devons travailler. Nous devons y parvenir. »

La légende à côté de la vidéo disait : « Vendredi MOOD ! C’est le putain de week-end ! Quels sont tes plans ?! »

8 Kourtney a déclaré qu’elle avait du mal à «essayer de se concentrer» Crédit : Instagram

8 Travis et Kourtney photographiés ensemble lors d’un événement Crédit : Getty

Kailyn partage Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, 34 ans,

La star de télé-réalité partage également Lux, 3 ans, et Creed, 10 mois, avec Chris López, 27 ans.

Jo, 34 ans, et sa femme, Vee, partagent leur fille Vivi, six ans.

L’année dernière, dans un extrait YouTube de L’incroyable famille Kardashian, Kim Kardashian, 40 ans, s’est disputé avec Kourtney – qui a récemment fréquenté Travis Barker, 45 – sur son éthique de travail.

8 Vee et Kailyn ont fait un podcast ensemble Crédit : Instagram

Kim a dit : « Tu t’en fous des trucs. »

Kourtney a commencé à maudire sa sœur, qui n’a fait que rire en retour de ses insultes et a répondu: « Changez le récit dans votre esprit. Je travaille mon putain de fou! »

« Mais aussi si je ne voulais pas travailler tout seul et que je voulais être une mère au foyer, c’est très bien ! »

8 Kourney s’est disputée avec Kim sur son « éthique de travail » Crédit : Instagram

Dans son confessionnal : Kourtney a fulminé : « Je ne veux plus entendre ce récit sur l’éthique du travail. Elle est la seule à avoir une éthique de travail.

« Elle fait ceci, ceci et cela. Comme si elle allait mieux parce qu’elle travaille plus.

« C’est une telle merde de taureaux. Nous n’avons pas tous à faire les choses de la même manière. »

8 Vee et Vivi ont posé pour la caméra Crédit : Instagram/Vee Rivera

Récemment, Kailyn a admis qu’elle Botox et produits de comblement des lèvres environ tous les trois mois.

Kailyn révélé sur elle Baby Mamas No Drama Podcast avec Vee : « Je reçois du botox. Mon rendez-vous de botox et mon rendez-vous pour les lèvres est probablement avec le lecteur inclus est probablement une situation de quatre heures.

« Parce que je conduis une heure, peut-être une heure et demie.

« Au moment où j’arrive, que je m’enregistre, que je fais toutes mes affaires et que je rentre à la maison – cela fait probablement quatre, quatre heures et demie.

« Heureusement, je n’y vais que tous les trois ou quatre mois. »

Kailyn a partagé qu’elle « passe toujours un été chaud entre filles », même s’il a été difficile de prendre le temps pour tous ses rendez-vous, ainsi que d’aller au gymnase.