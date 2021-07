La mère adolescente Kailyn Lowry et la co-star Leah Messer parlent de rejoindre le casting de 90 Day Fiancé en République dominicaine

La maman TEEN Kailyn Lowry et la co-star Leah Messer ont parlé de rejoindre le casting de 90 Day Fiancé alors qu’ils étaient en République dominicaine.

Les stars de la télévision, qui sont en voyage somptueux dans l’île des Caraïbes, ont taquiné une apparition dans l’émission de rencontres.

Instagram / @leahmesser

La star de Teen Mom 2, Leah Messer et Kailyn Lowry, ont taquiné une apparition dans 90 Day Fiancé de TLC[/caption]

Instagram / @leahmesser

Kailyn a plaisanté de manière hilarante en disant qu’ils pourraient » se retrouver » dans l’émission de rencontres[/caption]

Leah, 29 ans, a partagé des clichés d’elle berçant un bikini rose vif et Kailyn, également 29 ans, éblouissant dans une couverture en dentelle noire et des sandales en corde alors qu’ils profitaient d’une excursion en bateau.

Leah les a légendé: « Out of Office with my favorite Beach. »

Kailyn a ensuite partagé un commentaire hilarant faisant référence à l’émission à succès TLC, écrivant: « Lequel d’entre nous finira fiancé de 90 jours?! »

Un fan a plaisanté en disant que Kailyn serait plus susceptible de rejoindre l’émission, en publiant simplement: « @Kaillowry ».

Leah a clairement trouvé le commentaire drôle et a nié que l’une ou l’autre des dames s’inscrirait.

Elle a écrit : « @Kaillowry lmfaoooo. Ni l’un ni l’autre de nous sœur !

Kailyn a également partagé les photos sur Instagram jeudi soir, en écrivant: « Je nous aime. »

YACHTER L’ENFER ?

les costar réunis à Punta Cana plus tôt cette semaine, où Kailyn est en vacances avec ses quatre fils, Isaac, 11 ans, Lincoln, sept ans, Lux, trois ans et Creed, 11 mois.

Au milieu de ses vacances idylliques, Kailyn a qualifié Lauren Comeau de son ex-mari Javi Marroquin « menteur manipulateur qui perçoit les chèques de paie sur son dos. »

Elle a lancé une diatribe furieuse sur IG Live hier soir après Le Soleil a rapporté en exclusivité que les flics ont été appelés pour une altercation entre Lauren et Javi.

Javi a appelé les flics affirmant qu’elle l’avait frappé, bien que Lauren l’ait nié et elle a dit aux policiers qu’il « avait fait une fausse allégation ».

Kailyn et Javi, qui se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils Lincoln, se sont rendus sur Instagram Live jeudi pour claquer Lauren.





Tout d’abord apparaissant seul, le MTV La star a déclaré à ses abonnés: «Je veux me débarrasser de cela parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais à propos de vous le battant devant son fils… »

Javi et Lauren, qui se sont séparés après Kailyn a accusé son ex d’avoir essayé de la fréquenter, partagez Eli, un fils de 2 ans.

Instagram

Les costars réunis à Punta Cana où Kailyn a passé des vacances avec ses quatre fils[/caption]

Instagram

Kailyn et son ex Javi Marroquin se disputent maintenant avec sa deuxième maman, Lauren Comeau[/caption]