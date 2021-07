Les stars de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry et Javi Marroquin, ont qualifié son ex Lauren Comeau de « menteuse manipulatrice qui collecte les chèques de paie sur leur dos ».

Leurs commentaires interviennent après que The Sun ait rapporté en exclusivité que des flics avaient été appelés pour une altercation entre Lauren et Javi.

Javi a appelé les flics affirmant qu’elle l’avait frappé, bien que Lauren l’ait nié et elle a dit aux policiers qu’il « avait fait une fausse allégation ».

Kailyn et Javi, qui se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils Lincoln, 7 ans ensemble, se sont rendus sur Instagram Live jeudi pour claquer Lauren.

Tout d’abord apparaissant seul, le MTV La star a déclaré à ses abonnés: « Je veux me débarrasser de ça parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Donc Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils. »

Javi et Lauren, qui se sont séparés après Kailyn a accusé son ex d’avoir essayé de la fréquenter, partagent Eli, fils de deux ans.

Racontant une récente conversation que Kailyn a eue avec Lauren, le Maman adolescente 2 star a admis qu’ils s’appelaient des noms désagréables.

Elle a dit: « Nous n’allons pas prétendre que vous ne m’avez pas traité de » gros f ** k » et de » gros morceau de merde » hier soir ou quelle que soit la nuit où je vous ai appelé pour vous appeler ta merde.

« Alors oui, je vous ai traité de ‘c ** t’ mais votre ressentiment ne vous donne pas le droit de battre les gens et en plus, parlez de moi quand je me suis mis en thérapie.

« Je suis tellement déçu de la façon dont vous gérez cela et tirez la carte de la victime. Je sais que les gens vont venir vers moi pour cela, mais je ne le permettrai pas. »

La femme de 29 ans a déclaré qu’elle souhaitait que les gens « arrêtent d’agir si parfaitement en ligne » et a affirmé que « tout le suivi de Lauren venait de moi, de mes sacrifices et de ma saleté. Et toutes mes conneries à la télévision et vous pouvez simplement vous asseoir de retour et de jouer à la maison et d’agir comme si vous étiez parfait et de percevoir un chèque de paie d’Arbon sur mon dos et mes sacrifices et ce pour quoi je travaille, donc non, je ne vais pas laisser cela continuer. «

La personnalité de la télévision a poursuivi: « D’après ce que j’ai compris, Lauren savait que j’allais dans le Wyoming pour rendre visite à un ami. Javi a demandé s’il pouvait venir, j’ai dit bien sûr, ce n’est pas seulement moi qui y va, c’est tout un groupe d’entre nous et les enfants viennent.

« Et elle s’est vraiment fâchée que Javi ait demandé Eli et dès qu’il a demandé Eli, c’est ce qu’on m’a dit, je sais pertinemment parce qu’on m’a envoyé des photos qu’elle l’a frappé au visage plusieurs fois et lui a donné des coups de pied quand il était à terre. Donc, nous n’allons pas prétendre que cela ne s’est tout simplement pas produit. «

Kailyn a expliqué qu’elle s’impliquait dans le drame parce que cela affecterait Lincoln, déclarant: «Mon fils est également affecté par cela et nous n’allons pas agir comme si cela ne s’était jamais produit.

« Alors soyez réel, possédez votre merde comme le reste d’entre nous. Nous devons tous nous asseoir ici et faire face à nos démons et faire face à la musique et tout ça, vous ne faites pas ça. Alors c’est pour vous et moi Je dois le faire en direct pour le dire parce que tu m’as bloqué sur tout le reste. Alors oui, nous ne faisons pas ça. «

Kailyn a ajouté: «Alors Lauren, je ne vais pas simplement m’asseoir et prétendre que tu es plus saint que toi. Je ne vais pas le permettre. Donc si tu veux venir ici, je t’ajouterai parce que je sais que tu traques toutes mes affaires.

« Si quelqu’un ici veut l’ajouter, faites-le parce qu’elle m’a bloqué et qu’elle ne peut pas gérer la vérité quand je l’appelle. Tout ce qu’elle fait, c’est m’appeler un gros morceau de merde et un gros f ** k C’est tellement irritant. Ce sont les gens qui pointent du doigt qui ont littéralement les mains les plus sales. «

La mère de quatre enfants a révélé qu’elle s’était « enfermée dans la salle de bain » parce qu’elle était si « furieuse » des affirmations de Lauren.

Kailyn a déclaré qu’elle ne « mentirait » pas en appelant Lauren un « c ** t », ajoutant: « Je le possède et je ne me sens pas mal. Et puis elle a commencé à m’appeler un » gros f ** k » et » gros morceau de merde « , ce qui est bien. Parce que je peux perdre du poids mais vous ne pouvez pas perdre un trait de personnalité. «

Elle a poursuivi: « J’ai beaucoup sacrifié et j’ai mis beaucoup de conneries là-bas et j’ai dû faire face à mes démons et me regarder dans le miroir chaque jour en disant: » Wow, je f ** J’ai foutu ici, j’ai foutu la merde là-haut.’

« J’ai dû être en thérapie pendant 20 mois et le posséder. Nous avons tous fait notre bêtise, mais je vous garantis et je serais prêt à mettre de l’argent dessus pour que Javi ne mente pas sur quelque chose devant son fils. »

JAVI REJOINT

Une fois que Javi a rejoint l’Instagram Live sur un écran séparé, Kailyn a déclaré à son ex: « J’essaie de vous soutenir ici parce que je sais que dans cette situation, vous n’êtes pas un menteur. C’est quelque chose sur lequel je sais que tu ne mentirais pas.

«Je sais que nous avons tous été très désordonnés ces dernières années, mais ce n’est pas une justification pour se faire battre ou battre quelqu’un.

«Je ne permettrai pas que cela continue. Ses mains ne sont pas propres.

Javi a répondu : « Elle a dupé tous ces gens. J’espère que les gens verront qui elle est vraiment.

«C’est tout un front. C’est comme ça. J’ai entendu votre histoire. Exactement ce que vous avez dit est exactement ce qui s’est passé.

« Si les rôles étaient inversés, elle m’aurait laissé pendre en l’espace d’une seconde. »

Kailyn a continué à frapper la deuxième maman de bébé de Javi alors qu’elle disait que Lauren » faisait semblant d’être parfaite sur Instagram et maintenant personne ne vous croit « .

La star de la télévision a admis que personne ne croyait que Javi était « en partie de notre faute parce que nous avons été si désordonnés en public », mais a déclaré: « Vous ne pouvez pas appeler quelqu’un un manipulateur quand j’ai vu les SMS! »

Kailyn a poursuivi: « Je suis désolé, mais quelle que soit la tricherie que vous ayez faite à un moment donné, cela ne justifie pas ce qu’elle fait maintenant. Regardez dans le miroir et décidez.

« Elle a dit que tu l’avais trompée pendant cinq ans. Pourquoi permettre ça ?

« J’ai physiquement vu des messages avec mon propre live de Lauren à Javi et Lauren a dit à Javi ‘déposez les enfants et partez d’un f ** king bridge.

« Je pense que c’est un compte troll parce qu’elle m’appelle constamment Karl mais la blague est sur toi parce que ce sont mes initiales.

« Ce live n’était probablement pas la meilleure décision mais nous sommes tous humains et je te soutiens. »

JAVI INSISTE SUR LAUREN LUI A DONNÉ UN « OEIL NOIR »

Javi a déclaré qu’il devait « prendre soin de moi » avant d’admettre: « Si je laissais ça continuer et que je craque un jour, j’irais en prison. »

Il a ensuite insisté sur le fait que Lauren l’avait frappé en disant: « Mais je n’ai pas eu un œil au beurre noir, donc ils ne pouvaient rien faire. »

LES FLIC S’IMPLIQUENT

Plus tôt dans la journée, il a été rapporté que Javi « a appelé les flics sur sa petite maman Lauren » après qu’elle l’aurait « frappé » lors d’une nouvelle altercation.

Dans une déclaration exclusive faite au Sun par le service de police de Douvres, une nouvelle « affaire domestique » s’est produite entre les ex mardi soir au domicile de Lauren.

Un agent d’information publique a révélé que « les agents ont répondu à cet endroit pour une affaire liée à la maison signalée.

« Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête. Aucune arrestation n’a été effectuée. »

Une source policière a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors de l’incident de mardi soir.

La source a allégué que Lauren « a frappé Javi au visage et lui a donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a déclaré : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

