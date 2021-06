TEEN Mom Kailyn Lowry a déclaré que les bébés étaient « toxiques et manipulateurs » après les « moments difficiles » qu’elle a passés avec son fils Creed.

Kailyn, 29 ans, a partagé sur les luttes de la maternité dans un Instagram histoire.

Kailyn Lowry/Instagram

Kailyn a écrit à quel point les bébés semblaient «toxiques»[/caption]

Instagram

Kailyn et Chris ont deux enfants ensemble : Creed et Lux[/caption]

La star de Teen Mom a avoué qu’elle pensait que « les bébés sont un peu toxiques ».

Kailyn a écrit : « Pleurer quand tu veux quelque chose ?

La personnalité de la télévision a admis qu’elle « ne savait pas » si cela semblait « manipulateur ».

Ce n’est pas la première fois que la star de MTV parle de prendre soin d’un bébé.

Instagram @kaillowry

Kailyn a écrit sur la façon dont les bébés semblaient «manipulateurs»[/caption]

Au début de l’année, Kailyn a révélé à Café Convo‘ co-animatrice Lindsie Chrisley sur les luttes avec elle Credo, huit mois.

Kailyn a avoué : « J’ai littéralement envie de pleurer à cause de la frustration que j’ai vécue.

« Cela semble si trivial pour les gens qui n’ont jamais vécu cela, mais les hauts et les bas, vraiment juste les bas des quatre derniers mois avec le sommeil et l’alimentation de Creed, mes difficultés d’allaitement, et le fait de ne pas dormir a été si fou, il semble donc si banal.

Kailyn a ajouté: « Mais je suis une mère célibataire, je le fais toute seule. »

MTV

Kailyn a parlé de ses « luttes infirmières » avec Creed[/caption]

La star de MTV a remercié Dieu qu' »il dort maintenant », mais Creed a continué à cracher « plus qu’un bébé normal ne le ferait ».

Kailyn partage Creed et Lux, trois ans, avec son ex Chris Lopez.

Récemment, Kailyn a taquiné son statut de relation dans une vidéo TikTok avec son amie et animatrice de podcast, Vee Rivera, 28.

Dans le TikTok défi, les participants ont couru dans la direction de la catégorie sur laquelle ils se sont mis d’accord.

Instagram

Chris a tenu Lux et Creed dans un instantané[/caption]

Après que la star de télé-réalité ait convenu qu’elle était une « maman garçon », elle a également valsé et souri à la section « plus d’enfants ».

Les fans se sont demandé si cela signifiait ou non que l’alun Teen Mom était à nouveau attelé.

Un adepte a demandé : « Attendez que Kail soit marié ?

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn photographiée avec Lincoln, Creed, Lux et Isaac[/caption]

Une autre personne a ajouté: « Ummmmm, qu’est-ce qui m’a manqué Kails marié? »

Un fan a déclaré: « Attendez quand Kailyn s’est-elle mariée? »

Un commentateur a écrit : « Marié ??! Et j’aime ça. Vous êtes toutes les mamans amies que tout le monde mérite.

Instagram/Baby Mamas no Drama/Kailyn Lowry/Vee Rivera

Les fans ont spéculé si Kailyn s’était remariée ou non[/caption]

Kailyn alors a répondu aux rumeurs après que les fans aient spéculé qu’elle s’était attelée.

Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé à la mère de quatre enfants : « Êtes-vous mariée ? Ce TikTok m’a dérouté.

le Maman adolescente 2 La star a partagé une photo d’elle avec Vee et leurs enfants.

Instagram/Baby Mamas No Drama/Kailyn Lowry, Vee Rivera

Kailyn et Vee ont fait une vidéo TikTok ensemble[/caption]





Kailyn a répondu: « C’était censé être une blague… comme si elle était mariée à Vee. »

Vee est marié à Jo Rivera, le père du premier fils de Kailyn, Isaac, 11 ans.

Kailyn partage Lincoln, sept ans, avec son deuxième bébé papa, Javi Marroquin.