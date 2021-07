La mère adolescente Kailyn Lowry dit « arrêtez d’ignorer votre enfant » après que Briana DeJesus « a forcé » sa fille en pleurs Stella à voir son père Luis

TEEN Mom Kailyn Lowry a semblé dire à Briana de « arrêter d’ignorer votre enfant ».

Le message louche vient après que Briana ait semblé forcer sa fille en pleurs, Stella, à passer du temps avec son père, Luis.

Kailyn a publié une infographie du High Impact Club dans ses histoires Instagram disant: « Au lieu d’ignorer votre enfant quand il se plaint. »

Elle a également partagé une vidéo sous-titrée: « Vous devez tous commencer à apprendre à comprendre les sentiments de votre tout-petit et arrêter de le punir lorsqu’il ne sait pas comment communiquer vos sentiments. »

Dans la vidéo, une femme a conseillé : « C’est votre enfant qui fait une crise de colère. Il roule à 120 km/h et vous essayez de l’arrêter. Vous allez continuer à ressentir la résistance de votre enfant jusqu’à ce que vous soyez de son côté.

Les messages de Kailyn interviennent après que Briana a sangloté et a avoué qu’elle « ne peut pas arrêter de s’excuser » auprès de sa fille Stella qui a pleuré lorsqu’elle a été obligée de voir son père, Luis.

le MTV étoiles fille de quatre ans ne voit pas souvent son père, Luis Hernandez.

L’épisode Teen Mom 2 d’hier soir a vu la petite fille s’effondrer avant une réunion prévue avec son père.

Peu de temps après la diffusion de l’émission, Briana, 27 ans, est allée sur Instagram Live et a complètement fondu en larmes devant la réaction intense de son tout-petit à la situation.

« Je me sens tellement mal pour Stella en ce moment », a-t-elle déclaré avec émotion avant d’ajouter: « Mes lunettes s’embuent à force de pleurer, j’ai besoin d’un mouchoir. »

La star de télé-réalité a ensuite avoué: « Ça fait mal, ça fait. Les bonnes mamans apprennent de leurs erreurs et de leurs excuses et je m’excuse auprès de Stella depuis 30 minutes.

« Elle me dit ‘de quoi parles-tu’ et je pleure et je me dis ‘je suis vraiment désolé !' »

Dans l’épisode d’hier de Maman ado, Luis est venu chez Briana pour passer du bon temps avec leur fille.

Avant que son père est arrivé, Stella a commencé à sangloter et à s’enfuir de sa mère, s’enfouissant même dans leur canapé pour tenter de se cacher.

Suite à la réaction contrariée, Briana a déclaré dans un confessionnal : « Luis est à peu près un étranger pour Stella…

« Stella n’agirait pas comme ça si Luis était plus présent. Je ne peux pas la forcer à faire quoi que ce soit…

« Mais je pensais que c’était une bonne idée qu’ils puissent passer du temps ensemble. »

Elle a poursuivi: « Je lutte avec ce quotidien… que Luis continue ou non d’entrer et de sortir ou de rester à l’écart pour toujours. »





Les téléspectateurs ont vu le Maman adolescente 2 star clash avec le père de son bébé dans l’émission alors qu’il a été dans et hors de la vie de leur fille Stella depuis sa naissance en 2017.

Dans un épisode précédent, Briana est tombée en panne et a ravalé ses larmes alors qu’elle avoué sa douleur pour sa plus jeune fille.

« Je me sens tellement coupable, elle ne peut pas faire l’expérience des deux parents », a déclaré le Maman ado avoué.

