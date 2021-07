La mère adolescente Kailyn Lowry déjeune avec le co-animateur de podcast Vee Rivera pour résoudre la querelle alors que les caméras MTV tournent

TEEN Mom Kailyn Lowry a déjeuné avec son co-animateur de podcast Vee Rivera pour résoudre leur querelle alors que les caméras de MTV roulaient derrière eux.

Kailyn, 29 et Vé, 28 ans, semblait s’exprimer dans un Instagram instantané.

Instagram @kaillowry

Vee était « à un rendez-vous » avec Kailyn[/caption]

TIC Tac

Kailyn était «nerveuse» en présence de Vee[/caption]

Bien que les deux se soient séparés à cause de leur Podcast Baby Mamas No Drama, les Maman ado les co-stars ont réussi à se rencontrer en personne pour « un rendez-vous »

Kailyn a cependant avoué maladroitement qu’elle était « un peu nerveuse ».

Les anciens animateurs de podcast ont commandé des boissons et des apéritifs pour leur table.

Vee regarda dans une autre direction alors que Kailyn prenait la photo.

Instagram

Vee, Jo et Kailyn photographiés ensemble[/caption]

Leur rencontre était filmée par un MTV cameraman, qui avait son masque facial sous le menton.

Récemment, la personnalité de la télévision a partagé que la femme de Jo avait quitté leur Podcast Baby Mamas No Drama après que les deux se soient retrouvés dans un combat inattendu.

Kailyn a expliqué: « Les choses se sont passées au cours de la semaine dernière, et je pense donc que je vais continuer le podcast par moi-même. »

« Baby Mama, tout le drame en ce moment. »

Vee Rivera/Instagram

Vee a dit qu’elle ferait des « épisodes séparément »[/caption]

Instagram

Kailyn et Vee ont fait la promotion de leur podcast Baby Mamas No Drama[/caption]

Le même jour, Vee a partagé plus de sa version de l’histoire.

Vee a déclaré: « Je voulais juste sauter ici parce que tant de gens me contactaient par DM et me demandaient ce qui m’était arrivé sur le podcast et des trucs comme ça. »

«Je suis en train de faire un épisode, donc je serai mardi, ce serait juste moi et mon meilleur ami, nous allons faire un épisode.

« Moi et Kail avons décidé que nous allions aimer faire des épisodes séparément jusqu’à ce que nous obtenions notre merde ensemble, »

Instagram

Les fans ont blâmé Kailyn pour sa séparation avec Vee[/caption]

Vee a poursuivi: «Il se passe beaucoup de choses, mais comme si tout allait bien. En fait, je filme avec elle plus tard ou quoi que ce soit, mais ça va.

« Je ne veux pas que vous aimiez trop vous inquiéter. Nous sommes juste, vous savez, nous devons travailler sur certaines choses.

Vee a conclu : « C’est normal mais la série doit continuer donc j’aurai mon propre épisode la semaine prochaine et elle aura son épisode avec Tony.

Instagram/TeenMomshaderoom__

Kailyn a affirmé que Mark l’avait «trahie»[/caption]

« Mais nous sommes toujours là, nous allons toujours podcaster, et oui, j’ai hâte. »

Les fans étaient assez contrarié qu’ils devaient choisir un camp entre les deux.

Un fan a mentionné: « À un moment donné, Kail doit s’arrêter et se regarder et pourquoi elle passe par les gens si vite et trouver un nouveau thérapeute parce que cela ne fonctionne manifestement pas pour elle », a écrit l’un d’eux.

Instagram/Vee Rivera

Vee, Vivi et Isaac photographiés ensemble[/caption]

Un autre fan a souligné: « J’adore Vee, elle est solide et réelle, donc tout ce qui s’est passé, c’est probablement la faute de Kail. »

Leur brouille s’est produite un peu plus d’une semaine après que Kailyn a demandé son ex-ami Mark Allen à signer un NDA.

La mère de quatre enfants a révélé qu’elle n’avait aucun problème à envoyer des formulaires de non-divulgation à des amis et des bébés papas après avoir affirmé Mark l’aurait « trahie ».





Kailyn partage Isaac, 11 ans, avec le mari de Vee Jo Rivera, 34 ans, et Lincoln, sept ans, avec Javi Marroquin, 28.

Elle partage également Lux, 3 ans, et Creed, 10 mois, avec Chris López, 27 ans.

Jo et Vee partagent leur fille Vivi, six ans.

Réseaux sociaux – Se référer à la source

Kaily, Creed, Lux, Isaac, Vivi, Lincoln et Vee photographiés ensemble[/caption]