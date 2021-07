TEEN Mom Kailyn Lowry a jeté de l’ombre sur ses ex-bébés papas, affirmant qu’elle « restait toujours avec les tricheurs ».

En octobre, Kailyn a rompu avec Chris Lopez, avec qui elle partage des fils, Lux et Creed.

6 La mère adolescente Kailyn Lowry a jeté de l’ombre sur ses ex-bébés papas, affirmant qu’elle « restait toujours avec les tricheurs » Crédit : MTV

6 En octobre, Kailyn a rompu avec Chris Lopez, avec qui elle partage des fils, Lux et Creed. Crédit : Instagram

Kail lui a demandé Podcast Convos Café avec Lindsie Chrisley : « Dans une amitié ou tout type de relation, disons qu’une relation survient lorsque vous découvrez quelque chose et peut-être que c’est vieux, et vous n’y réagissez pas vraiment, parce que vous êtes comme si c’était vieux donnons le bénéfice du doute, des choses comme ça.

« Mais ensuite, quelques semaines, quelques mois ou un an s’écoulent et vous le découvrez, mais vous le découvrez avec des détails importants et lourds.

« Avez-vous toujours le droit d’être contrarié ? Et puis, pour quelque chose d’aussi important, restez-vous ami avec la personne ou ne restez-vous pas ami avec la personne ? »

6 Kailyn a dit à Linsie qu’elle restait avec des tricheurs Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

6 Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, Lincoln, sept Lux, trois ans, et Creed, 11 mois Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn a poursuivi: « Je pense que le plus proche que je pourrais assimiler à cela est de dire que vous sortez avec quelqu’un et dites que vous avez découvert qu’ils ont triché il y a un an. Et puis vous êtes comme d’accord, je suis contrarié, mais il y a quelque chose que je peux faire à propos de ça, et les choses vont bien depuis un an…

« Eh bien, quelques semaines passent et vous découvrez les principaux détails.

« Je veux dire, si je parle d’expérience, je reste avec le tricheur. »

6 Kailyn partage Isaac avec Joe Crédit : MTV

6 Kailyn partage Lincoln avec Javi Crédit : MTV

Hier, Kailyn, 29 ans, l’a prise Histoires Instagram pour partager une adorable photo de son plus jeune fils Creed.

La star de télé-réalité a sous-titré sa photo : « Happy 11 mois Mello de bébé, » avec une série d’emojis, alors que le tout-petit a fait un énorme sourire édenté à la caméra.

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, qu’elle partage avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, qu’elle partage avec son ex Javi Marroquin, Lux, trois ans, et Creed, qu’elle partage avec son plus récent ex Chris.

Kailyn était récemment absente d’un épisode de Teen Mom 2, et sa co-star, Briana DeJesus, a profité de ses histoires Instagram pour la critiquer pour avoir « dissimulé » ses vrais problèmes sur MTV.

« Kail ne veut pas filmer sur les introductions par effraction dans la maison de la maman de Chris et l’a battu pour avoir coupé les cheveux de son enfant. »

« Comme si quelqu’un filmait dans la série en train de filmer légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec son bébé papa qu’on m’a dit qu’elle essayait de cacher. »

« C’est à l’époque où les cheveux d’un enfant ont été coupés comme il aurait été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec son bébé papa. »