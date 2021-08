TEEN Mom Kailyn Lowry a appris à son fils Creed, 1 an, à dire « maman » dans une adorable vidéo alors qu’elle continuait à se quereller avec son bébé papa Chris Lopez.

Kailyn, 29 ans, a enregistré son enfant d’un an dans une adorable série de Histoires Instagram.

5 Kailyn a appris à Creed à dire ses voyelles Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

5 Chris a célébré l’anniversaire de Creed séparément Crédit : TikTok

Le Maman ado star a d’abord essayé d’amener Creed à énoncer ses voyelles.

La star de télé-réalité lui a dit: « Dis Uuuu! »

Creed a ensuite répété ce que sa mère lui avait dit et a dit: « Uuuu! »

Kailyn a commencé à rire pendant que son enfant continuait à énoncer.

Ensuite Histoire instagram, les MTV La star a essayé de faire en sorte que Creed l’appelle « Maman ».

Malheureusement, Creed a répété en disant: « Lala! »

Elle a ensuite demandé à ses abonnés de voter sur leur amour pour l’emoji aux yeux de cœur alors que son fils continuait avec « Lala! »

PREMIER ANNIVERSAIRE DEUX FOIS

Récemment, Kailyn et Chris, 27 ans, ont célébré Creed’s la première anniversaire séparément.

Kailyn a écrit: « Joyeux anniversaire. Mon bébé est vraiment UN! »

Le bambin semblait rigoler sur le canapé.

Pendant ce temps, Chris a partagé une série de jolies photos du bébé.

La star de télé-réalité a commencé avec une belle photo prise le jour de la naissance de Creed.

Chris a écrit: « Joyeux 1er anniversaire à mon petit garçon LoLo », à côté de photos de Creed avec son frère Lux, trois ans.

Le couple de stars de télé-réalité partage Luz et Creed.

Plus tôt ce mois-ci, la personnalité de la télévision a révélé qu’elle n’avait pas invité son ex à l’anniversaire de leur fils.

Elle a dit: « Il fera sa propre situation, ce qui est bien. »

La mère de quatre enfants partage également Isaac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera et Lincoln, sept ans, avec l’ex Javi Marroquin.

GÂTEAU DE FOOTBALL

Hier, Kailyn a annulé ses deux enfants fêtes d’anniversaire à cause d’une maladie dans la famille.

La star de télé-réalité avait essayé de combiner les anniversaires de Creed et Lux, dont le quatrième anniversaire est le 5 août, en un événement géant.

Kailyn s’est rendue sur Instagram pour célébrer leur anniversaire avec une adorable vidéo de bébé Creed jouant avec son gâteau.

Conçu pour ressembler à un ballon de football, Creed a été vu en train de mettre ses mains dans le gâteau avec ses frères et de se couvrir le visage de chocolat alors qu’il se régalait de sa gâterie d’anniversaire.

‘CÉLÉBRER AVEC TOUS’

Kailyn a sous-titré la vidéo Instagram: « Ce n’est PAS comme ça que je m’attendais à passer le premier anniversaire de @creedlowrylopez, mais dès que nous serons tous meilleurs, nous reprogrammerons la fête et célébrerons avec tout le monde. »

La maman de quatre enfants a ensuite expliqué qu’elle espérait continuer à faire la fête pendant l’été.

Elle a déclaré à ses abonnés: « Je suis censée me préparer pour une fête d’anniversaire pour Creed et pour Lux, mais malheureusement, elle a dû être annulée parce que nous sommes tellement malades et que le mal de tête que j’ai en ce moment est hors des charts.

« S’occuper d’un bébé quand on est malade n’est jamais amusant. »

Kailyn a ajouté: « Nous allons reprogrammer la fête d’anniversaire et j’espère que tout le monde pourra le faire, puisque nous approchons de la fin de l’été et que tout le monde a 100 choses à faire. »

Elle a ensuite demandé à ses fans de lui envoyer des « remèdes maison » pour l’aider à se sentir en bonne santé et mieux.

5 Kailyn a essayé de faire dire à Creed ‘Maman’ Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

5 Kailyn, Lincoln, Lux, Creed et Isaac photographiés ensemble Crédit : médias sociaux – Se référer à la source