La mère adolescente Kailyn Lowry admet qu’elle n’a «aucune communication» avec sa mère qui n’a ni son numéro ni son adresse

TEEN Mom Kailyn Lowry a admis qu’elle n’avait «aucune communication» avec sa mère qui n’avait pas son nouveau numéro ni son adresse.

le MTV La star a répondu à la question d’un fan lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram à propos de sa mère dont elle était séparée.

Instagram/Kailyn Lowry

Kailyn a déclaré aux fans qu’elle n’avait pas de communication avec sa mère[/caption]

Maman ado

Kailyn a révélé que sa mère ne sait pas où elle habite et n’a pas son numéro de téléphone[/caption]

Lorsque la fan lui a demandé si sa mère l’avait contactée, Kailyn a répondu : « Nous n’avons aucune communication. Je ne sais pas où elle habite et elle n’a pas mon nouveau numéro.

La relation de la star de télé-réalité avec sa mère, Suzi Irwin, a été troublée au fil des ans.

En 2018, Kailyn a confirmé qu’elle n’avait eu aucun contact avec aucun de ses parents.

Sur son podcast, Coffee Convos’, Kailyn a déclaré: «Je suis né dans cela. Je n’ai pas choisi ça. Je n’ai rien fait de mal. C’était exactement ce dans quoi je suis né. Donc comme s’ils ne m’aimaient pas correctement.

La maman de quatre enfants a profité de son podcast début mars pour raconter une histoire d’enfance impliquant son enlèvement.

« Mais mon père m’a kidnappée et m’a emmenée au Texas et a essayé de m’y élever, et les deux parties me l’ont dit », a-t-elle déclaré.

Relation marquée

Le joueur de 29 ans relation avec son père, Raymond Lowry, est apparue pour la première fois lorsqu’elle a joué dans 16 and Pregnant sur MTV.

La dernière rencontre père-fille C’était en 2009, lorsqu’elle lui a rendu visite au Texas alors qu’elle était enceinte de son fils Isaac.

L’interaction a été capturée dans l’émission, laissant l’adolescente de l’époque bouleversée alors que Raymond lui empruntait de l’argent et la critiquait pour être tombée enceinte.

L’année dernière, Raymond s’en est pris à son interprétation sur le spectacle une décennie plus tôt.

Il a écrit sur Facebook : « J’étais aussi dans l’émission et ils m’ont fait mal paraître. Je sais ce que tu veux dire sur le fait que tu ne devrais pas avoir à te défendre.

Il a poursuivi: «Personnellement, je ne pense pas que cette émission soit bonne à regarder pour les jeunes filles. Je pense que cela leur donne une fausse idée d’être un parent si jeune entre autres.

«C’est juste un mauvais spectacle, je pense. Désolé pour votre mauvaise expérience dans l’émission. Été là. Je t’aime. »

Raymond avait répondu à la sœur de Kailyn, Mikaila, qui se défendait contre sa propre représentation sur Maman adolescente 2.

Kailyn – qui a été se demander si elle a un trouble de la personnalité – a répondu à Raymond: «Non, c’est une putain de blague. Ne commence même pas cette merde.

le Maman ado étoile – qui a donné naissance à son quatrième fils en juillet – a ajouté: « Vous n’avez pas été dans le coin ou essayé avec l’un de nous ni payé une pension alimentaire pour enfants, alors sortez le f ** k d’ici. »

L’auteure à succès avait déjà parlé de son manque de relation avec Raymond dans ses mémoires, Pride Over Pity.

« D’après ce qu’on m’a dit, j’étais un bébé très malade, atteint d’une pneumonie. Au lieu de m’emmener chez le médecin comme prévu, ma mère dit que mon père m’a emmenée de Pennsylvanie au Texas pour m’élever seule », a-t-elle écrit.

« Il m’a emmené à l’hôpital une fois arrivés, mais ma mère l’a poursuivi avec des détectives et des avocats et m’a finalement récupéré. »





La star de la télévision se débrouille bien toute seule car elle est actuellement en vacances dans un villa de luxe à Punta Cana en République Dominicaine avec ses garçons, Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans, et Creed, 11 mois,

La superbe maison tentaculaire de 780 $ par nuit offre de la place pour 14 personnes, avec cinq chambres, sept lits et cinq salles de bain et demie.

Elle est également en train de construire son manoir de rêve de six chambres au Delaware.

MTV

Kailyn n’a eu de contact avec aucun de ses parents depuis plusieurs années[/caption]

MTV/16 et enceinte

Kailyn a également eu une relation difficile avec son père qui a récemment critiqué pour ne pas avoir aimé son interprétation sur 16 et enceinte[/caption]

Instagram

Elle profite actuellement de vacances de luxe avec ses quatre garçons à Punta Cana[/caption]