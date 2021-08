La mère adolescente Kailyn Lowry a été critiquée pour avoir quitté la maison pour choisir des conceptions pour un nouveau manoir malgré le contrat Covid

KAILYN Lowry a été critiquée pour avoir quitté la maison pour choisir des designs pour son manoir malgré un test positif pour Covid.

Le Maman adolescente 2 la star, 29 ans, a été qualifiée de « dégoûtante » et « égoïste » pour avoir décidé de se diriger vers les couleurs pour son manoir de rêve au Delaware.

Instagram/Kailyn Lowry

Kailyn Lowry a été critiquée pour avoir quitté la maison pour choisir des conceptions de maison malgré un test positif pour Covid[/caption]

LG pour le soleil américain

Elle a décidé de partir pour choisir les couleurs des portes coulissantes de son manoir du Delaware (photo)[/caption]

Kailyn – qui a contracté le Covid avec ses quatre fils dans La république Dominicaine – a partagé un SMS avec son architecte d’intérieur.

La créatrice lui a demandé si elle voulait sortir choisir entre des portes coulissantes en ardoise ou en gris anthracite.

Kailyn a répondu : « Comme attendre dans la voiture ? À cause du Covid ? Mais oui, je le fais.

La créatrice a expliqué qu’elle venait juste de passer et Kailyn a dit : « Ouais ! Envoyez-moi simplement des adresses.

Son concepteur a répondu : « J’ai pensé que vous pourriez avoir besoin de sortir pour vous amuser. »

PLANS DE MAISON

Kailyn a sous-titré l’échange: « Ayez-vous tous un designer comme le mien. Je désinfecterai mon camion après.

La star de télé-réalité est en train de construire un immense manoir avec un parc pour chiens et un terrain de football et a partagé les mises à jour de son processus.

Tandis que le Maman ado La star pensait clairement que la conversation était amusante, ses critiques l’ont qualifiée d' »irresponsable » pour avoir quitté la quarantaine.

L’un d’eux a fait rage sur Reddit : « C’est tellement dégoûtant et prouve qu’elle n’a de respect pour personne d’autre. Elle est toxique et égoïste.

Un autre a ajouté: «Je pensais qu’elle publiait partout sur son insta à quel point elle se sentait malade et misérable? Maintenant, tout d’un coup, elle a la force de sortir du lit et de sillonner toute la ville bien avant les 14 jours ? Je ne peux pas avec elle.

« Idiot irresponsable », a fulminé un troisième utilisateur.

Kailyn a parlé d’avoir attrapé Covid lors de son voyage à Punta Cana, en République dominicaine, lors de son épisode le plus récent bébé mamans pas de drame Podcast.

CRISE SANITAIRE

« Pour ceux d’entre vous qui écoutent et qui ne savent pas, Vee [Rivera] et j’ai Covid », a-t-elle déclaré aux auditeurs.

« Nous sommes des reines de Covid », a ajouté Vee en plaisantant: « Nous avons des cooties. »

« Je suis vraiment désolé. Je pense honnêtement que nous l’avons ramené de la République dominicaine », a admis Kailyn.

« Jeudi dernier, nous avons testé négatif en République dominicaine, puis nous sommes rentrés à la maison, et pour filmer, nous avons dû tester à nouveau lundi et c’était également négatif », a-t-elle expliqué.

«Mais le jeudi suivant, c’était positif et je le savais parce que je me sentais comme une merde toute la semaine.





« Une fois que j’ai perdu mon goût et mon odeur, je savais ce que c’était. »

Kailyn a ensuite admis qu’elle avait également donné Covid à son ex Javi Marroquin, après avoir envoyé son fils Lincoln, âgé de sept ans, chez lui malgré leur maladie.

Plus tôt dans la semaine, la star de la télévision s’est plainte d’avoir aucun sens du goût ou de l’odorat et avoir un mal de tête « hors norme ».

Elle a également été forcée de reprogrammer une fête d’anniversaire pour ses fils Creed, un an, et Lux, quatre ans, le week-end à cause du virus.

Instagram

Kailyn a partagé un échange de texte avec son architecte d’intérieur[/caption]

Instagram @kaillowry

Elle a partagé plusieurs conceptions pour le manoir[/caption]

Instagram

Kailyn et ses quatre fils ont attrapé Covid en République dominicaine[/caption]