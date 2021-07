La mère adolescente Kailyn Lowry a critiqué le refus de discuter d’une bataille explosive pour la garde des enfants avec l’ex Chris Lopez devant la caméra

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a été critiquée pour avoir REFUSÉ de discuter de sa bataille explosive pour la garde des enfants avec l’ex Chris Lopez.

Les coparents ont assisté à un tribunal virtuel lors de l’épisode de mardi de Maman adolescente 2, bien que le joueur de 29 ans ait refusé de discuter de l’audience devant la caméra.

Au début de l’épisode, Kailyn et Chris est entré dans une dispute qui s’est déroulée hors caméra.

Chris a fait valoir qu’il voulait la garde à 50/50 de leurs fils – Lux, trois ans, et Creed, 11 mois – tandis que Kailyn a insisté pour qu’il « négocie » avec les avocats afin qu’ils puissent régler l’affaire à l’amiable.

Cependant, les ex ont finalement fini par se battre devant les tribunaux.

Après l’audience virtuelle, le MTV star a déclaré à un producteur: «Le juge a rendu une décision et je ne veux tout simplement pas en parler.

« C’est juste ce que c’est. »

Kailyn a en outre expliqué que le juge avait déclaré dans les documents judiciaires « que cela ne devait pas être discuté ou partagé sur les réseaux sociaux ou l’émission de télévision ».

Elle a poursuivi: «Je pense vraiment que j’essaie de mieux gérer les choses maintenant.

« Je pense que cela aurait été beaucoup plus explosif si c’était il y a cinq ou dix ans, mais je suis capable de gérer mes émotions différemment et de traverser des choses difficiles comme celle-ci de manière très différente avec l’aide de la thérapie. et s’y engager vraiment.

Alors que Kailyn semblait satisfaite de la façon dont elle a géré la situation, les fans de Teen Mom 2 ont rapidement critiqué la mère de quatre enfants pour avoir refusé de parler du sujet de la série.

En se rendant sur Twitter, un téléspectateur a écrit : « Kail aime avoir le contrôle et comme par magie, quand les choses ne vont pas ici, » elle ne peut pas discuter de quoi que ce soit « , au revoir. Ce juge ne t’embrasse pas et les avocats de Chris ne viennent pas jouer avec toi et les tiens. #TeenMom2«

Un autre fan a accusé Kailyn de ne pas partager d’informations pour des raisons personnelles alors qu’ils écrivaient: « Vous croyez vraiment Kail ou pensez qu’elle ne veut tout simplement pas partager parce qu’elle n’a pas réussi ?? »

Un troisième fan était d’accord avec la théorie, commentant : « Kail m’énerve, pourquoi je ne peux pas. & elle menteuse n’est pas un juge vous a dit que vous ne pouviez pas en discuter. Parce que tu as dit que TU ne voulais pas !!! & Chris ne veut probablement même pas vraiment voir les enfants qu’il fait juste pour la faire chier.

Une personne suivante a écrit: « Kail, tu es à la télé b *** h ta vie est un livre ouvert renversant ce thé gurr. »

D’autres ont accusé Kailyn d’avoir fait la situation à propos d’elle-même, une personne écrivant : « Est-ce que Kail en parle à elle ou aux enfants ?

UN PASSÉ DIFFICILE

La bataille pour la garde entre Kailyn et Chris n’est pas le seul drame entre les ex.

L’année dernière, Kailyn était arrêté après « avoir frappé Chris plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur aîné.





Le Soleil révélé en exclusivité en février que les charges contre la star de MTV ont été abandonnées.

Récemment, Kailyn a déposé une plainte contre costar Briana DeJesus affirmant que la mère de deux enfants « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans le domicile de la mère de M. Lopez ».

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, l’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de Briana étaient faux et avaient été faits « dans le but de nuire à Lowry… L’accusé a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias sur elle-même ».

