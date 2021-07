La mère adolescente Kailyn Lowry a critiqué le fait que Lauren Comeau ait «frappé» Javi Marroquin lorsqu’elle l’a frappé il y a des années

KAILYN Lowry a été critiqué pour avoir dit que Lauren Comeau avait « frappé » Javi Marroquin lorsqu’elle l’avait frappé des années plus tôt.

Le Maman adolescente 2 La star, 29 ans, s’est balancée chez Javi, 28 ans, en 2013 chez elle après qu’ils aient eu un désaccord au sujet de leurs chiens.

Kailyn Lowry a été critiquée pour avoir dit que Lauren Comeau avait « frappé » Javi Marroquin lorsqu'elle l'avait frappé des années plus tôt

Elle a pris une balançoire à Javi, 28 ans, en 2013 chez elle après qu'ils aient eu un désaccord chez elle

Kailynl’altercation avec son mari d’alors a été capturé dans un épisode de l’émission MTV.

Le couple venait d’emménager ensemble et s’est brouillé à propos de leurs chiens, Kailyn voulant les garder à l’extérieur pendant que le jeune enfant de ses amis était là.

Lorsque Javi n’a pas réussi à éloigner les chiens, elle a dit: « Je vais l’assommer », avant de monter à l’étage pour le trouver.

Elle a ensuite attrapé son visage et l’a repoussé en criant: « Je te déteste! »

Kailyn plus tard s’est excusé pour l’incident « humiliant » et est allé en thérapie pour faire face à certains de ses problèmes.

Mais les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de souligner « l’hypocrisie » de Kailyn appeler Lauren pour avoir prétendument frappé son Javi plus tôt cette semaine.

Un critique a partagé une capture d’écran de Kailyn frappant Javi à l’écran à partir de 2013 et a écrit : « L’hypocrisie à son meilleur !

Un autre a ajouté: « Elle a l’audace d’en parler », tandis qu’un troisième a posté: « Kailyn est tellement imbue d’elle-même. »

Jeudi, il a été rapporté que Javi « a appelé les flics sur sa petite maman Lauren » après qu’elle l’aurait « frappé » lors d’une nouvelle altercation.

Il a affirmé dans un IG Live avec Kailyn que Lauren l’avait « coupé » mais ne lui avait pas « fait un œil au beurre noir ».

Pendant le chat, Kailyn a qualifié Lauren de « victime » et de « menteuse », avant de la critiquer pour avoir prétendument été physiquement avec Javi.

Elle a fait rage: « D’après ce que j’ai compris, Lauren savait que j’allais dans le Wyoming pour rendre visite à un ami. Javi a demandé s’il pouvait venir, j’ai dit bien sûr, ce n’est pas seulement moi qui y va, c’est tout un groupe d’entre nous et les enfants viennent.

«Et elle était vraiment contrariée que Javi ait demandé Eli et dès qu’il a demandé Eli – c’est ce qu’on me dit, je sais pertinemment parce qu’on m’a envoyé des photos – qu’elle l’a frappé au visage plusieurs fois et lui a donné des coups de pied. lui quand il était à terre. Donc, nous n’allons pas prétendre que cela ne s’est tout simplement pas produit.





Kailyn a expliqué qu’elle s’impliquait dans le drame parce que cela affecterait Lincoln, déclarant: « Mon fils est également affecté par cela et nous n’allons pas agir comme si cela ne s’était jamais produit. »

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a déclaré : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

Lauren aurait « frappé » Javi lorsqu'il « est allé chez elle chercher leur fils Eli »

Lauren a nié les affirmations, bien que Javi ait insisté sur le fait que son ex lui avait donné un » œil au beurre noir «