La mère adolescente Jenelle Evans révèle qu’elle souffre de « nausées, d’anxiété et de palpitations cardiaques » et qu’elle « ne peut pas travailler »

TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a expliqué qu’elle souffrait de « nausées, d’anxiété et de palpitations cardiaques ».

La mère a ajouté qu’elle « ne peut pas travailler » depuis qu’on lui a diagnostiqué un trouble de la moelle épinière, la syringomyélie.

5 La maman adolescente Jenelle Evans a partagé qu’elle souffrait de «nausées, d’anxiété et de palpitations cardiaques» Crédit : YouTube

5 La mère a ajouté qu’elle « ne peut pas travailler » depuis qu’elle a été diagnostiquée avec un trouble de la moelle épinière, la syringomyélie Crédit : YouTube

Jenelle partagé dans son nouveau Youtube vidéo : « Ce qui craint aussi, c’est que je suis assis ici à éditer des trucs, puis comme si j’entre et sorte de » nausée « . J’entre et sors d’anxiété.

« J’ai l’impression d’avoir des palpitations cardiaques. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais c’est prendre tout ce qui est en mon pouvoir juste pour aimer éditer des vidéos et regarder l’écran de l’ordinateur, puis c’est comme si je devais m’allonger.

« J’ai la nausée. Je dois me rallonger. Je me lève. Je dois m’allonger. Je me lève. J’essaie à nouveau, et puis comme tout de suite. J’ai mal à la tête. »

Plus tard dans la vidéo, elle a partagé qu’elle se rendait à un autre rendez-vous chez le médecin et passait une IRM spéciale.

Plus tôt ce mois-ci, Jenelle a déclaré que c’était un « jeu d’attente » avant qu’elle ne devienne paralysée à cause de son trouble de la moelle épinière.

le Maman adolescente 2 alun, 29 ans, a publié une série de TikToks d’autres personnes qui souffrent également de syringomyélie, un trouble qui provoque le développement d’un kyste rempli de liquide dans la moelle épinière, et a parlé de l’inévitabilité de la paralysie.

Jenelle était allongée dans son lit avec un t-shirt noir alors qu’elle se « duisait » en réaction à des vidéos d’autres femmes souffrant du même trouble.

Dans une vidéo, elle a hoché la tête alors que l’utilisateur de TikTok, @syringo_nichole, décrivait les symptômes de la vie avec le trouble rare de la colonne vertébrale.

Jenelle avait l’air résignée alors que Nichole expliquait qu’elle faisait face à l’atrophie musculaire et à la pression sur son cœur et ses poumons, avant de révéler qu’elle avait été transportée aux urgences seulement 10 minutes après avoir réalisé la vidéo.

Dans un autre TikTok, Jenelle a regardé tristement un utilisateur utiliser une voix off pour répondre à la question: « N’est-ce pas effrayant de savoir que vous allez être paralysé? »

Elle a sous-titré la vidéo: « C’est un jeu d’attente maintenant. »

Jenelle avait précédemment décrit se sentir « en état de choc » et « effrayée » après que les médecins eurent découvert un kyste rempli de liquide dans sa colonne vertébrale.

Elle a également dit à ses abonnés qu’elle avait une autre IRM prévue plus tard cette année pour obtenir une mise à jour sur son état.

Jenelle a annoncé la nouvelle de son état aux fans sur ses histoires Instagram, affirmant qu’elle était « sous le choc ».

le MTV star a expliqué son état dans un Vlog YouTube appelé « Mon cou, mon dos » lundi soir.

La mère de trois enfants a déclaré qu’elle luttait contre des maux de tête quotidiens et qu’elle avait le cou « qui craque 10 fois par jour ».

le Maman ado l’alun a été avoir fait des tests au cours des cinq derniers mois et ne pas obtenir de réponses, ce qu’elle a décrit comme « vraiment frustrant ».

La semaine dernière, Jenelle, qui est marié à David Eason, eu une IRM, qui a révélé le kyste dans sa colonne vertébrale.

le maman de Jace, 11 ans, Kaiser, six ans, et Ensley, quatre ans a poursuivi: « C’est vraiment nul. Ça a dû être la pire chose de ma vie quand j’ai eu mes résultats.

« C’est juste, comme si ta vie est hors de propos. J’ai mes enfants ici et mon travail est en ligne. Beaucoup de choses me passent par la tête en ce moment. »

Au printemps, Jenelle a fondu en larmes alors qu’elle affirme que les médecins sont déconcertés par ses douleurs « constantes » au dos et au cou.

Cependant, après un rendez-vous de neurologie et plusieurs IRM différentes, Jenelle dit que les médecins ne savent toujours pas ce qui cause la douleur.

Dans une vidéo émouvante publiée lundi, elle a déclaré: « J’en ai juste marre que tant de médecins me disent au fil des ans qu’ils ne savent pas ce qui se passe avec moi. Je leur ai dit que j’avais constamment mal au dos.

« Et mon cou craque dix fois par jour. Et il a dit que nous devions peut-être faire une radiographie de vous en train de plier le cou, puis de le plier vers l’arrière, puis nous allons voir si vos os se désalignent ou quelque chose du genre.

« Il a dit que parfois votre colonne vertébrale est faite comme ça quand vous êtes né et que les gens finissent par développer un syrinx. Donc je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je ne peux pas paniquer à ce sujet. Je ne sais pas, il est difficile d’entendre les médecins dire que nous ne savons pas. Tout comme, nous le voyons, mais nous ne savons pas. «

5 Jenelle, qui est mariée à David Eason, a récemment passé une IRM, qui a révélé le kyste dans sa colonne vertébrale Crédit : Instagram/Jenelle Evans

5 Jenelle maman de Jace, 11 ans, Kaiser, six ans [not pictured], et Ensley, quatre ans, et belle-mère de Maryssa, 13 ans Crédit : Instagram