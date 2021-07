TEEN Mom Jenelle Evans a partagé une vidéo rare avec son fils Jace et a dit « la famille d’abord » après avoir été accusée de « mauvaise parentalité ».

La mère de trois enfants a posté la vidéo sur TikTok d’elle et de son aîné récitant des paroles de Spaceship de Playboi Carti, avant que la fillette de 11 ans ne plonge dans la piscine.

5 Teen Mom Jenelle Evans a publié une vidéo rare de son fils aîné Jace sur TikTok Crédit : Jenelle Evans/TikTok

5 L’enfant de 11 ans a même plongé dans la piscine Crédit : Jenelle Evans/TikTok

Jenelle a sous-titré le message: « FamilyFirst toujours – #Twinning. »

Les fans ont récemment critiqué le Maman adolescente 2 alun avec son mari, David Eason, pour leur styles parentaux douteux.

La semaine dernière, David, 33 ans, se sont rendus à TikTok avec une vidéo montrant leur maison familiale couverte de peinture, de marques de crayon et de boue par les enfants.

Le EX MTV star a fait le tour de la maison en filmant des traces de stylo, de peinture et de petits gribouillis laissés par les enfants sur les murs, les meubles et les portes.

Les trois enfants, Jace, Kaiser, sept ans, et Ensley, quatre ans, avaient même ruiné leurs propres lits en gribouillant dessus au stylo.

« Êtes-vous comme moi ? Avez-vous de futurs artistes qui vivent chez vous ? On pouvait entendre David demander sarcastiquement à ses fans alors qu’il filmait les murs.

Il a poursuivi: « Non seulement ils pratiquent l’art, mais ils pratiquent également la peinture au doigt avec de la boue, quelle qu’elle soit, certaines de ces marques. Tout est amusant.

« Mais tu sais quoi ? Je pense que c’est le début de quelque chose de vraiment génial. S’ils peuvent faire ça, mec, ils peuvent tout faire. »

« Laissez-moi vous faire visiter la galerie », a poursuivi David en plaisantant, montrant comment Kaiser avait dessiné son nom et ajouté des lignes aux œuvres d’art dans sa chambre.

L’ancienne star de la télé-réalité a également montré des rebords de fenêtre, des cadres de porte et des plinthes qui avaient été défigurés par des griffonnages.

Les fans horrifiés

Les fans se sont rapidement dirigés vers les commentaires pour reprocher au couple d’être de « mauvais parents », pour avoir permis aux enfants d’être sans surveillance et de dessiner sur les murs.

« Dites-leur de ne pas dessiner sur les murs et d’apprendre à devenir parents », a écrit une femme, à laquelle Jenelle, 29 ans, a répondu: « Nous parent très bien. »

Un autre hit: « C’est des enfants non surveillés », auquel elle a répondu: « Désolé, je ne regarde pas mes enfants dans leurs chambres 24h / 24 et 7j / 7 ».

« Voici une idée, essayez vraiment de surveiller vos enfants », a répondu un troisième, tandis qu’un quatrième était d’accord : « C’est très triste. Sauvez ces enfants. »

D’autres ont immédiatement inondé Reddit pour partager leur inquiétude concernant la « galerie », claquant David et Jenelle pour avoir « négligé » leurs enfants.

« Ils sont trop gros pour faire ça. Ces enfants sont négligés dans le noyau dur », a lancé un utilisateur qui a lancé le débat, auquel des centaines de personnes se sont jointes.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser à cette vidéo. Sa voix est absolument terrifiante. C’est vraiment affreux », a déclaré un autre à propos du ton sarcastique de David.

« Le ton de cette narration me hante. Comme si quelqu’un allait être sévèrement puni, et ce n’est pas qui devrait surveiller les enfants », a écrit une quatrième personne.

Le couple partage leur fille Ensley, tandis que David est également le père de sa fille Maryssa issue d’une relation précédente.

Jace et Kaiser sont les fils de Jenelle avec Andrew Lewis, 32 ans, et Nathan Griffith, 33 ans.

5 Récemment, le mari de Jenelle, David Eason, a publié un TikTok des murs de leur maison griffonné par leurs trois enfants Crédit : j_evans1219/Instagram

5 Certains commentateurs ont accusé Jenelle et David de négliger leurs enfants Crédit : Instagram/Jenelle Evans