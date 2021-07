La mère adolescente Jenelle Evans discipline sa fille Ensley, 4 ans, pour avoir frappé son frère Kaiser, 6 ans, APRÈS que les fans critiquent la star pour avoir ignoré

La star de TEEN Mom, Jenelle Evans, a sanctionné sa fille Ensley, 4 ans, pour avoir frappé son frère Kaiser, 6 ans, APRÈS que les fans aient critiqué la star de télé-réalité pour avoir ignoré le problème.

Jenelle, 29 ans, a enregistré la rivalité fraternelle entre Ensley, Kaiser et Jace, 11 ans, dans une multitude d’histoires Instagram.

5 Kaiser, Jace et Ensley jouaient sur la banquette arrière de la camionnette Crédit : Instagram/Jenelle Evans

5 Jenelle a écrit que le « visage d’Ensley fronça les sourcils très rapidement » Crédit : Instagram/Jenelle Evans

Alors qu’il était assis sur la banquette arrière de leur camionnette de déménagement, Ensley frappait à plusieurs reprises à la tête de Kaise pendant que tous les trois chantaient la chanson Believer d’Imagine Dragons.

Dans la dernière histoire, le Maman adolescente 2 alun a dit : « Devine ce que tout le monde dit… arrête de frapper ton frère ! »

La légende du court clip disait: « Son visage a très vite froncé les sourcils. »

Maman ado les fans sur Reddit n’étaient pas satisfaits des compétences parentales de Jenelle face à la situation.

LES COMMENTAIRES

Un utilisateur de Reddit a déclaré: « Elle doit juste tout filmer, n’est-ce pas?! Se filmer en train de dénoncer Ensley est tellement dégoûtant.

« Sa correction était si négative aussi… elle aurait pu prendre une minute pour dire quelque chose de plus positif comme ‘Je sais que vous vous amusez, mais s’il vous plaît, utilisez des mains plus gentilles avec votre frère.’

« C’est une parente tellement paresseuse et désemparée !

Un autre utilisateur a déclaré: « Seulement 14 commentaires ici et elle a déjà fait une vidéo disant sarcastiquement à Ensley que » EvErYoNe dit d’arrêter de frapper votre frère !! «

« Imaginez avoir 4 ans et être parent d’Internet. Pauvres enfants, Ensley avait l’air honteux et super f ** king confus. »

Un troisième fan de Teen Mom a déclaré: « Tout autre enfant élevé normalement établirait des limites au fait d’être frappé comme ça par une multitude de façons (dénoncer votre petit frère, demander de l’aide à vos parents pour les faire arrêter, etc.).

« N’importe quel parent normal dirait à son enfant de garder ses mains pour lui s’il voyait cela se passer en premier lieu.

« Kaiser reste assis là et fait comme si de rien n’était, en fait, cela semble tout à fait normal pour lui. Jenelle f ** king est nul. »

Un autre commentateur est intervenu: « Encore une autre occasion d’enseigner à son enfant * n’importe quoi * passe à côté de Jenelle… »

‘HORS DE CONTRÔLE’

Ensley n’est cependant pas le seul à avoir eu des problèmes de comportement.

En avril, The Sun avait obtenu le Les papiers du tribunal de Caroline du Nord dans laquelle la star de la télévision a demandé la garde exclusive de son fils en difficulté Jace et a demandé au tribunal d’obtenir la garde d’urgence.

Jenelle a allégué que Jace avait « des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le rendent physiquement agressif, incontrôlable et dangereux ».

Bien que Barbara, la mère de Jenelle, ait actuellement la garde physique et légale principale de Jace, la personnalité de la télévision a déclaré : « L’enfant mineur agressé physiquement [Barbara] causant deux fois des blessures à [Barbara.] L’enfant mineur a également brûlé le tapis parce qu’il était en colère contre [Barbara]. »

Le même mois également, la star de YouTube a révélé dans son Accro à la croissance série que Kaiser avait été expulsé d’au moins deux écoles.

Jennelle a déclaré: « Kaiser a eu beaucoup de mal à l’école en Caroline du Nord. Il était dans sa première école et a été expulsé.

« Dans la deuxième école, il a essentiellement été expulsé, ne se comporterait pas. Et quand nous sommes arrivés au Tennessee, il a repris l’école. »

Elle avait également du mal à être coparentale avec le père de Kaiser, Nathan Griffith.

5 Jenelle a révélé que Kaiser avait été expulsé de deux écoles Crédit : Instagram/Jenelle Evans

5 Jenelle, Kaiser, Jace et Ensley photographiés ensemble au bord de la piscine Crédit : j_evans1219/Instagram