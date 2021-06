La mère adolescente Jenelle Evans claque Leah Messer et affirme que l’ex-costar est «cliquey» et se lie d’amitié avec celui qui est «populaire»

TEEN Mom Jenelle Evans a claqué son ancienne co-star Leah Messer et a affirmé que la mère de trois enfants est « cliquey » et se lie d’amitié avec quiconque est « populaire ».

Après avoir été licencié de Maman adolescente 2, Jenelle a exprimé son aversion pour les autres mamans.

8 Jenelle Evans a critiqué sa co-star Leah Messer dans une nouvelle vidéo

Lors d’un TikTok Live, Jenelle a dit aux fans qu’elle ne ressentait « rien » pour Horrible après que les deux ont cessé de travailler ensemble il y a deux ans.

Elle a déclaré: « Je pense juste qu’elle a besoin de vivre sa vie. Je veux dire, je ne ressens rien mais elle essaie de faire partie d’une clique ou d’être des amis qu’elle pense être populaires.

« Et elle ira avec celui qui, selon elle, a le plus d’avantages pour elle. »

Jenelle a été licencié en 2019 après que David a admis qu’il avait abattu leur chien, Nugget.

8 Elle a affirmé que Leah ne cherchait qu’à être amie avec des gens populaires

8 Jenelle a choisi des combats avec toutes ses anciennes co-stars: Kailyn Lowry, Leah et Chelsea Houska Crédit : MTV

Depuis lors, elle s’est battue avec ses anciennes co-stars, notamment Kailyn Lowry, Chelsea Houska et maintenant Leah.

En 2019, David s’en est pris à Kailynaprès que la femme de 29 ans a posé dans un bikini noir pendant ses vacances avec ses fils.

Il a hurlé : « Je suis désolé mais il n’y a rien d’étonnant à être en surpoids. Que diriez-vous de promouvoir un mode de vie sain au lieu de le faire paraître correct. »

Kailyn a riposté à l’époque: «Je peux changer mon corps. Il ne peut pas changer qui il est.

8 Elle a fait honte à Kailyn Lowry Crédit : Facebook

La querelle a de nouveau éclaté en mai dernier, lorsque Kailyn a tweeté: « Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais David ferait mieux de ne plus jamais revenir pour mon corps. »

Jenelle a riposté: « IDK qui a besoin d’entendre ça mais tu es un géant comparé à moi. Restons côte à côte. »

David s’est ensuite joint à l’argument et a critiqué la silhouette de Kailyn – bien que la star de télé-réalité soit enceinte de son quatrième fils Creed à l’époque.

Partageant le tweet de Kailyn sur ses histoires Instagram, il a écrit: « Ummm … je suis désolé pour quiconque est jamais » venu pour votre corps « .

8 David Eason s’est également impliqué dans la querelle avec Kailyn Crédit : Instagram/Jenelle Evans

« Croyez-moi, je ne vous toucherais pas avec un poteau de 10 pieds » et a ajouté un emoji d’éléphant.

Il a ensuite partagé une autre histoire et a déclaré: « Oh, vous pouvez appeler ma femme grosse et me dire de ne rien dire à votre sujet dans la même phrase? D’accord. »

Jenelle a révélé au début du verrouillage l’année dernière que elle a « pris du poids » et a récemment révélé qu’elle avait cessé de porter son alliance parce qu’elle « a grossi ».

8 Elle a également critiqué Chelsea Houska pour avoir prétendu avoir une vie parfaite Crédit : MTV

Puis en mars 2021, elle a claqué Chelsea et a déclaré: « Oui, ça craint que certaines personnes essaient d’agir comme si leur vie était parfaite et ont peur de mettre leur fierté de côté pour rendre leurs amours relatables et admettre leurs défauts.

« Certaines filles agissent comme si elles étaient une épouse de Stepford. Et oui, je garderai rancune et le ferai toujours savoir.

« Si vous avez personnellement été une vraie connasse pour moi pendant des années et que vous ne pouvez pas simplement être gentil, alors non, je ne vous aimerai jamais en tant que personne. »

8 Jenelle a également soutenu que MTV licencie Ryan Edwards Crédit : TikTok

Elle aussi a soutenu la décision de MTV après le licenciement de l’ex de Maci Bookout, Ryan Edwards de Teen Mom OG.

Jenelle a déclaré: « Je ne pense pas qu’il soit sain pour les adolescents de regarder d’autres personnes se droguer, en particulier les jeunes adolescents qui regardent Teen Mom. »

La mère de trois enfants a ajouté qu’elle ne croyait pas aux affirmations de la femme de Ryan.

« Vous pouvez dire qu’il est souvent dans et hors de la drogue, peu importe ce que dit Mackenzie, et je pense simplement que cela n’a pas besoin d’être diffusé. »

Depuis qu’elle a été licenciée, Jenelle a eu chaud et froid envers le réseau car elle a d’abord affirmé que elle avait développé un TSPT et de l’anxiété depuis son passage à l’émission.

Jenelle a déclaré sur TikTok: « Je profite de ma tasse de café du matin et je me suis réveillé assez stressé. Ces deux derniers jours, j’ai eu beaucoup de mal avec mes rêves …

« J’ai eu deux rêves, précisément, dos à dos. Et cela m’a rappelé de mauvais souvenirs où j’étais. Plus précisément, aux spectacles de retrouvailles, auquel je devais assister, et tout le monde était comme se battre dans mes rêves.

« Cela a ramené les sentiments d’anxiété. Et c’est arrivé deux nuits de suite. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas regardé l’émission. Mais oui, la sensibilisation à la santé mentale. »

Cependant, elle a admis plus tard que elle serait prête à revenir si MTV lui offrait une place.