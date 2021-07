TEEN Mom Jenelle Evans a affirmé qu’elle « ne donne rien à foutre » de ce que les haineux ont dit à son sujet après avoir été accusée de « mauvaise parentalité ».

Jenelle, 29 ans, a dédié sa nouvelle explicite Vidéo TikTok à ses ennemis.

L’ancien Maman adolescente 2 star a écrit dans la légende de la vidéo: « Je suis PLEINEMENT conscient », suivi d’un emoji au visage heureux à l’envers et d’un emoji à 100%.

Tout en s’appuyant contre un mur, Jenelle fléchit les doigts et fixa sa bague brillante alors qu’elle prononçait les mots sur un son de Nicki Minaj.

Après l’ex MTV La star a pointé son doigt pour « Numéro un », elle a ensuite applaudi ses trolls en les maudissant.

La courte vidéo s’est terminée par des applaudissements et des acclamations de la foule dans l’audio.

Ce n’est pas la première fois que Jenelle utilise les réseaux sociaux pour se moquer de ses ennemis.

De retour en juin, Jenelle twerk dans une vidéo TikTok tout en portant une robe à fentes hautes.

L’ancienne star de la télévision s’est penchée en marchant vers la caméra avant d’éclater ses mouvements de danse.

La légende disait: « J’ai mal au dos à force de porter le poids de tous ces ennemis qui pensent que je m’en soucie. »

Jenelle a écrit en plaisantant: « Je fais juste un Tik tok aléatoire à 7 heures du matin dans un parking avec les cheveux mouillés. »

La mère de trois enfants a récemment été sévèrement critiquée pour ses compétences parentales et ses choix de vie.

Au cours du même mois, Jenelle avait partagé une adorable cliché d’Ensley, quatre, alors qu’elle dormait pendant le trajet en voiture.

Jenelle partage son plus jeune enfant avec David Raison – il est aussi le père de Maryssa, 13 ans.

La légende indiquait que son petit « a été anéanti des memaws ».

Maman ado les adeptes ont ensuite rebondi sur Reddit quand ils ont vu qu’Ensley n’était pas « correctement attachée » à son siège d’appoint.

Un fan a déclaré: « Est-ce qu’elle est même foutue du tout? Putain de merde, juste avoir à claquer les pauses l’enverrait voler dans le siège. Peu importe si quelqu’un la pousse à l’arrière ou la fait tordre. JÉSUS. »

Un autre fan a écrit: « …Est-ce qu’elle porte même la fichue période de ceinture de sécurité? »

Une troisième personne a ajouté: « C’est de la paresse et de la mauvaise parentalité. Il n’y a aucune excuse pour cela. Mais ce n’est pas comme si Jenelle allait prendre trente secondes de plus pour boucler correctement son enfant. Je suis tellement dégoûté par J et D . »

Un autre commentateur a ajouté: « Je ne comprends pas que les enfants ne bouclent pas et ne portent pas de ceinture de sécurité. Je ne comprendrai jamais des gens comme ça. Pas de bon sens. »

L’ex de Jenelle, Andrew Lewis, est le père de son fils de 11 ans, Jace, 11 ans.

