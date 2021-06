La mère adolescente Jenelle Evans admet être « ivre » sur TikTok après que son mari David Eason l’a « suppliée » de publier une vidéo

TEEN Mom Jenelle Evans a admis être « ivre » sur TikTok après que son mari, David Eason, l’ait « priée » de publier la vidéo.

Jenelle, 29 ans, semblait ivre alors qu’elle donnait une critique vidéo de diverses marques de déodorants féminins.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

9 La maman adolescente Jenelle Evans a admis avoir été « ivre » dans sa vidéo TikTok Crédit : TikTok

9 Janelle a hoqueté dans le clip Crédit : TikTok

Dans la courte vidéo, la star a hoqueté et a commencé à rire à différents moments.

Jenelle a dit: « Je ne peux pas finir », avant de couvrir sa bouche avec sa main.

Elle a avoué dans la section commentaires: « Vous tous, j’étais allumée… j’ai beaucoup bu ce jour-là lol. »

La chanson Feel the Groove de Queens Road et Fabian Graetz a été jouée pendant la vidéo TikTok.

9 Un fan a demandé à Jenelle si elle était «élevée» dans la vidéo TikTok, mais l’ancienne star de télé-réalité a eu une autre réponse Crédit : TikTok

9 Jenelle a admis qu’elle avait « beaucoup bu ce jour-là »

Jenelle a écrit: « David m’a supplié de publier ceci. C’est dans mes brouillons depuis un mois. »

Un commentateur a déclaré : « Élevé ! »

L’ex star de la télé a répondu : « Non, juste bourré lol. »

Récemment, Jenelle a fait une vidéo TikTok avec son fils, Jace, 11.

9 Jenelle et son fils Jace ont fait une vidéo TikTkok ensemble Crédit : TikTok @jenellelevans

L’ancien MTV La star portait un haut court à imprimé léopard et un short kaki alors qu’elle dansait en arrière-plan.

Pendant que sa mère dansait, Jace a mimé les mots de la courte vidéo.

Un greffier du tribunal de Caroline du Nord a révélé en exclusivité au Sun que Jenelle et celle de sa mère Barbara l’affaire de garde à vue sur Jace a été scellée.

9 Jenelle a affirmé que sa mère, Barbara, « ne peut pas contrôler » les « comportements » de Jace Crédit : Getty

Dans la décision, tous les documents déposés et les audiences à venir ne seront pas rendus publics et ne pourront être consultés que par les parties impliquées dans l’affaire.

La personnalité de la télévision a scellé la bataille pour la garde après que Barbara, 65 ans, a révélé le comportement «hors de contrôle» de Jace dans les documents judiciaires.

En janvier, The Sun avait précédemment rapporté que le Maman adolescente 2 l’étoile avait déposé pour la garde exclusive de Jace dans une demande d’urgence.

9 Janelle et Barbara se sont battues pour la garde légale de Jace

Barbara a actuellement la garde physique et légale principale de Jace.

Jenelle a eu des visites avec Jace un week-end sur deux après avoir signé en juin 2010 et confié la garde de son fils à sa mère.

Jenelle a affirmé qu’il y avait eu un « changement substantiel de circonstances » depuis 2010 qui avait désormais affecté « le bien-être de l’enfant mineur ».

9 Jenelle et David ont posé ensemble pour une photo Crédit : Getty

Jenelle a affirmé que Jace «risquait de subir des blessures corporelles» sous la garde de sa grand-mère.

Elle a allégué que Jace avait « des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le rendent physiquement agressif, incontrôlable et dangereux ».

Jenelle a ajouté que Barbara lui aurait dit qu’elle « ne peut pas contrôler les comportements de l’enfant mineur ».

Andrew Lewis, 32 ans, est le père de l’ex de Jace et Jenelle.

Jenelle a été mariée à David, 33 ans, depuis 2017.

David et Jenelle partagent leur fille, Ensley, quatre ans.

Nathan Griffith, 33 ans, et Janelle partagent leur fils Kaiser, six ans.