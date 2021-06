La mère adolescente Jenelle Evans accusée de «mauvais parents» après avoir échoué à «attacher correctement» sa fille Ensley, 4 ans, dans un siège auto

TEEN Mom Jenelle Evans a été accusée de «mauvais parents» après avoir échoué à «attacher correctement» sa fille Ensley, 4 ans, dans le siège auto.

Jenelle, 29 ans, a partagé un instantané d’Ensley alors qu’elle dormait pendant le trajet en voiture.

Médias sociaux – Se référer à la source

Janelle a été accusée de « mauvaise parentalité » par les fans[/caption]

Instagram/Jenelle Evans

Ensley a été « anéanti des memaws »[/caption]

La légende indiquait que sa fille de quatre ans « avait été anéantie par les memaws ».

Maman ado les adeptes se sont précipités vers Reddit quand ils ont remarqué qu’Ensley n’était pas « correctement attachée » à son siège d’appoint.

Un fan a déclaré: «Est-ce qu’elle est même fichue bouclée? Putain de merde juste avoir à claquer les pauses l’enverrait voler dans le siège. Peu importe si quelqu’un lui fait un coup de poing ou lui fait un coup de poing. JÉSUS. »

Un autre fan a écrit: « … Est-ce qu’elle porte même la fichue période de ceinture de sécurité? »

Reddit

Les fans ont critiqué Jenelle pour ne pas avoir « bouclé » Ensley[/caption]

Reddit

Ensley ne semblait pas être «correctement bouclé»[/caption]

Une troisième personne a ajouté : « C’est de la paresse et de la mauvaise parentalité. Il n’y a aucune excuse pour cela. Mais ce n’est pas comme si Jenelle allait prendre trente secondes de plus pour boucler correctement son enfant. Je suis tellement dégoûté par J et D.

Un autre commentateur est intervenu : « Je ne comprends pas que les enfants ne bouclent pas et ne portent pas de ceinture de sécurité. Je ne comprendrai jamais des gens comme ça. Pas de bon sens.

Jenelle a été mariée à David Eason, 33 ans, depuis 2017.

David et Jenelle partagent leur fille Ensley.

Reddit

Les fans se sont précipités sur Reddit pour claquer Jenelle[/caption]

Reddit

Les fans se sont demandé si Ensley était même «bouclé du tout»[/caption]

Andrew Lewis, 32 ans, est le père de Jace, 11 ans, et l’ex de Jenelle.

Nathan Griffith, 33 ans, et Janelle partagent leur fils Kaiser, six ans.

Plus tôt dans la semaine, Jenelle a applaudi un troll qui lui a dit de «va t’occuper de tes enfants. «

Dans une vidéo TikTok, la star de MTV a bu une bière en répondant au commentaire du troll.

MTV

David et Jenelle photographiés ensemble[/caption]

j_evans1219/Instagram

Janelle a posé avec Ensley en nageant[/caption]

Jenelle a déclaré: «Vous voyez, les gens comme vous, ils s’énervent contre moi sans aucune raison apparente. Vous avez tous besoin de prendre une pilule froide.

« Si quelqu’un vous dérange depuis sa chaîne, sa page, son profil, continuez à faire défiler.

Jenelle a continué à fulminer: «Continuez à faire défiler, car je vous garantis que vous ne me connaissez pas assez personnellement pour savoir quand j’essuie le cul de mon enfant ** ou quand j’essuie mon cul **.

Instagram/Janelle Evans

Jenelle photographiée avec Jace, Ensley et Kaiser[/caption]

« Je ne pense pas avoir besoin d’en dire plus parce que mes abonnés vous le diront probablement. »

Récemment, Jenelle a fermé les affirmations selon lesquelles elle était prétendument « élevée » lors de sa vidéo TikTok.

le Maman adolescente 2 alun avait une explication rationnelle quant à la raison pour laquelle ses pupilles semblaient apparemment dilatées.

La personnalité de la télévision a insisté sur le fait que ses yeux étaient dilatées parce qu’elle avait un effet secondaire de son médicament anti-anxiété.

Janelle a déclaré: « Oui, à propos de ça. Je prends des anxiolytiques pour mon œsophage. J’ai des problèmes d’oesophage.

« Maintenant, plus de nourriture se coince, alors ces derniers temps, j’ai pris plus de mes médicaments anti-anxiété au besoin. »

Janelle a poursuivi: «Parfois, cela me dilate les yeux. Je ne te ment pas, je n’ai rien à cacher. Pardon.





« Désolé d’avoir crevé votre bulle mais je ne me drogue pas. Et si je le suis, ils me sont prescrits.

Pendant la vidéo TikTok, Jenelle jailli sur la location d’un nouvel Airbnb pour l’anniversaire de son mari

Les fans ont supposé qu’elle semblait plus animée que d’habitude et ont remarqué que ses yeux bleus étaient devenus complètement noirs à cause de ses pupilles dilatées.

Jenelle Evans/Tiktok

Janelle prend des anxiolytiques[/caption]