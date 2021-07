La star de TEEN Mom 2, Jade Cline, a fondu en larmes lorsqu’elle a admis qu’elle pensait qu’elle « allait mourir » et « était bleue à cause du manque d’oxygène » après sa chirurgie plastique.

La jeune femme de 24 ans a parlé de son effrayante procédure brésilienne de lifting des fesses lors de la Maman adolescente 2 retrouvailles mardi.

Au cours de l’épisode, Jade assis avec co-star Briana DeJesus, 27 ans, pour la remercier de l’avoir soignée après avoir passé sous le bistouri pour la chirurgie plastique.

Tous les deux MTV les stars ont admis qu’elles pensaient que Jade allait « mourir » avant que Briana n’intervienne pour aider.

Rappelant l’expérience, Briana a déclaré: «C’était mauvais. Ce dans quoi je suis entré, je ne pensais pas que j’allais entrer là-dedans.

« Je pensais vraiment qu’elle allait mourir parce que la façon dont elle était positionnée, elle n’obtenait pas d’oxygène dans ses poumons. »

Les personnalités de la télévision ont toutes deux déclaré que Jade était «bleue», tandis que la mère d’un enfant a félicité Briana pour l’avoir aidé à lui donner une douche pour la première fois après l’opération.

Jade a déclaré qu’il « avait l’air de saigner à mort » sous la douche, tandis qu’elle a ajouté que c’était « incroyable » que son amie l’aide dans le processus de récupération.

JADE APPELLE BRIANA COMME SON « ANGE »

Tout en retenant ses larmes, Jade a déclaré: « Tu es comme un petit ange qui est venu et m’a sauvé parce que, pour de vrai, je ne sais pas ce qui se serait passé si elle n’était pas venue. C’était tellement douloureux.

La star de MTV a ajouté : « Je pense que je serais mort. »

La partie émotionnelle des retrouvailles s’est poursuivie alors que Jade fondait en larmes.

En parlant de Briana et de son amie Shirley Burgos, Jade a déclaré: « Je pense qu’elle était là pour me chercher quand j’étais vraiment déprimée et je me sentais comme elle et Shirley a fait tellement de choses pour m’aider et être là pour moi.

« Allongée dans ce lit pendant si longtemps, je priais Dieu, comme : « Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à traverser cela. »

« J’avais l’impression qu’elle et Shirley étaient comme ma réponse. »

ROUTE ROCKY VERS LA RÉCUPÉRATION

Les fans ont pu regarder Jade processus de récupération au cours de la dernière saison de Teen Mom 2.

Lors d’un épisode précédent de la série, Jade a traité de longues heures de souffrance après elle Chirurgie brésilienne des fesses.

La star de télé-réalité a été sortie de l’hôpital alors qu’elle portait un pantalon de survêtement gris et portait une chemise qui cachait le body de compression, ce qui était nécessaire après le lifting brésilien des fesses.

Elle avait également un bandage autour de la tête, où les médecins avaient extrait la graisse de son cou.





Jade a dit pendant l’épisode: « La douleur dans mes fesses, mes jambes et mon dos est atroce. Je ne peux même pas dormir. Je ne peux pas être à l’aise. C’est encore pire que je ne le pensais.

Ce qui a prolongé la souffrance, c’est lorsque la mère de Jade, Christy, et son beau-père sont partis disparu pendant trois heures tout en ramassant ses analgésiques.

Briana est finalement intervenue et a proposé de s’occuper de Jade alors que sa famille rentrait chez elle avec la fille de trois ans de la star de la télévision, Kloie.

Son processus de récupération a été largement documenté dans l’émission[/caption]

Jade n’a pas hésité à montrer sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux[/caption]