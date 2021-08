La mère adolescente Farrah Abraham répond à ses « ennemis » alors que ses nouveaux mémoires sont critiqués après l’étrange TikTok avec sa fille Sophia

TEEN Mom alun Farrah Abraham a répondu à ses « ennemis » alors que ses nouveaux mémoires étaient critiqués.

La femme de 30 ans a appelé ses détracteurs après sa vidéo bizarre sur TikTok avec sa fille Sophia.

Farrah a répondu aux « ennemis » qui ont critiqué ses nouveaux mémoires[/caption]

Elle a appelé ses détracteurs après avoir partagé une vidéo TikTok bizarre avec Sophia[/caption]

Farrah pris à elle Histoire Instagram samedi pour s’adresser à ceux qui ont déchiré ses nouveaux mémoires, Dream Twenties.

En partageant une capture d’écran de la liste du livre sur Amazon, le MTV alun a écrit: «Les haineux me laissent plus de commentaires négatifs.

« Je suis choqué de voir que vous essayez de vous améliorer. »

Farrah a également inclus un lien de balayage dans le message, qui a dirigé ses abonnés vers le lien du livre sur Amazon.

Le mémoire est décrit comme « un mémoire d’auto-assistance autoguidé par l’auteur à succès du New York Times Farrah Abraham ».

Le Maman ado Les mémoires de l’alun ont reçu des commentaires négatifs depuis sa sortie, de nombreux fans se rendant sur Reddit pour claquer la personnalité de la télévision pour plusieurs fautes de frappe dans le livre.

LE CLIP BIZARRE DE FARRAH ET SOPHIA

Farrah a appelé ses « ennemis » quelques jours seulement après elle a partagé une vidéo bizarre sur TikTok avec sa fille Sophia, 12 ans.

Dans le clip, la star de télé-réalité a donné à la caméra une série de regards sauvages et effrayants tout en alternant entre elle et son enfant unique.

L’interpolation a simplement souri en retour, pensant avoir appliqué un filtre au ralenti qui créait une ambiance étrange.

À un moment donné, Farrah a eu le souffle coupé en attrapant sa poitrine avec horreur et Sophia a siroté son verre en réponse.

LES FANS expriment leur préoccupation

Les fans ont été choqués par la vidéo, car beaucoup se sont précipités vers la section des commentaires avec des demandes de « sauver Sophia ».

« Qu’est-ce qui se passe ici ? » l’un a demandé, tandis qu’un second a dit brièvement : « J’ai peur.

« Farrah est jalouse de Sophia et ça se voit. Tout ce que veut Sophia, c’est de l’attention et elle a peur d’être mise sous les projecteurs par son enfant. Je souhaite vraiment que quelqu’un la sauve », a exhorté un autre.

« Je ne comprends pas », a écrit un quatrième, tandis qu’un autre a déclaré: « Sophia a besoin d’amis de son âge. »

«Je souhaite vraiment qu’elle ait une sorte d’interactions sociales normales. Farrah fait un travail terrible pour l' »élever », a déclaré un cinquième.

Un utilisateur a émis l’hypothèse : « Elle semble vraiment avoir une sorte de dépression », tandis qu’un dernier a demandé : « Sauvez Sophia. »

LES PARENTS DOUTEUX DE FARRAH

Les fans ont exprimé leur inquiétude concernant les compétences parentales de Farrah au fil des ans et leurs craintes ont été confirmées lorsqu’elle admis à traiter avec CPS.

Dans Dream Twenties: Mémoire d’auto-assistance autoguidé, la mère de l’un d’eux a déclaré que l’agence « menacait de retirer » Sophia pour ses actions « dangereuses » en tant que parent.





« J’ai été expulsé de chez moi après avoir appelé la police pour violence domestique, mais la police a sorti une arme à feu et a dit qu’il allait tirer sur ma mère en pointant sa tête du doigt, mais ma mère avait deux couteaux de cuisine dans les mains, et J’étais en sang quand j’ai dû les convaincre tous les deux de se calmer.

« Le cycle de traumatisme et de violence ne se poursuivrait pas ou quelqu’un était littéralement [going] mourir pour un appel à arrêter la violence », a-t-elle révélé.

Farrah, qui n’avait que 18 ans à l’époque, a admis qu’elle était « menacée par le CPS d’emmener mon enfant à cause des actions dangereuses des aînés ».

Les fans ont exprimé leur inquiétude après que Farrah ait publié une vidéo TikTok bizarre avec Sophia[/caption]

Sophia est l’enfant unique de la personnalité de la télévision[/caption]

Les compétences parentales de Farrah ont été remises en question par les fans dans le passé[/caption]