La mère adolescente Farrah Abraham publiera un livre d’auto-assistance alors qu’elle se vante d’être l’un des « auteurs les plus vendus du New York Times »

TEEN Mom Farrah Abraham s’apprête à publier un livre d’auto-assistance alors qu’elle se vante de devenir l' »auteur à succès du New York Times ».

Farrah, 30 ans, a partagé la nouvelle de ses prochains mémoires, Dream Twenties, dans un Facebook Publier.

dix Farah a taquiné les «trucs juteux» dans ses mémoires, Dream Twenties Crédit : Facebook

dix Farrah a reçu une injection de Botox pendant la vidéo Crédit : Facebook

Dans la vidéo, le Maman ado star a taquiné ce qu’il y avait dans les pages de son livre: « Au fait, je parle de choses vraiment juteuses dans mes mémoires, l’auto-assistance. Je veux dire comment allez-vous apprendre sans quelques exemples fous que j’ai vécus. Alors gardez votre œil dehors ! »

Au cours de la vidéo de près de trois minutes, la personnalité de la télévision a reçu une injection de Botox.

Maintenant que la star de MTV a la trentaine, Farrah espérait que ses mémoires inciteraient les lecteurs à amener leur vingtaine à « un autre niveau ».

dix Farrah s’est vantée de ses mémoires qui feront d’elle un « auteur à succès » Crédit : Farrah Abraham/Facebook

Farrah a écrit : » J’espère que vos 20 fois plus de succès que moi, vous méritez vraiment la vingtaine de vos rêves ou une décennie de rêve ! Soyez bénis et à bientôt fin juin ! Beaucoup de plaisir à venir ! «

Les fans ont sauté sur la section des commentaires pour faire exploser le prochain livre d’auto-assistance de la star de télé-réalité.

Un fan a écrit : « Vous devez vous aider avant d’essayer d’aider les autres. »

dix Les fans ont sauté sur la section des commentaires pour se moquer des mémoires de Farrah Crédit : Facebook

dix Les fans ont reproché à Farrah de ne pas avoir construit « une phrase appropriée » Crédit : Facebook

Une autre personne a ajouté: « La seule raison pour laquelle vous étiez un auteur à succès à New York, c’est parce que les gens étaient impatients de lire cette blague d’un livre. NON, JE LE RÉPÈTE, NON parce que vous êtes un bon auteur. Vous ne pouvez littéralement pas construire une phrase appropriée.

Un troisième fan a déclaré: « Un auteur à succès qui ne connaît pas la différence entre vous et vous. Ugh »

dix Les fans ont critiqué Farrah pour « avoir écrit un livre d’auto-assistance » Crédit : Facebook

dix Les fans ont rôti les lecteurs qui voulaient prendre conseil auprès de Farrah Crédit : Facebook

Un commentateur a ajouté des emojis rieurs et a déclaré: « Elle écrit un livre d’auto-assistance. Wow, c’est effrayant. C’est la DERNIÈRE personne à qui quelqu’un devrait prendre conseil. »

Ce n’est pas la première fois que Farrah et sa famille font face à la colère des trolls.

Récemment, la mère de Farrah, Debra Danielsen, 63 ans, a été qualifiée d' »embarrassante » après l’avoir interprétée « nouvelle chanson » avec sa petite-fille.

dix Farrah et Debra photographiées ensemble Crédit : Ilya S. Savenok/Getty Images

L’homme de 63 ans a partagé un clip avec Sophia, 12 ans, sur TIC Tac.

Sophia a souri tout au long de la courte vidéo tandis que Debra synchronisait les paroles de sa chanson, Nothing at All.

Alors qu’elle relevait la tête, Debra a chanté : « Je garde mon sourire, mais les souvenirs me hantent. Je rêve de ton contact et de la façon dont tu pourrais me tenir. Pourquoi ne m’aimeras-tu pas ? »

dix Debra et Sophia ont fait une vidéo TikTok ensemble

Un certain nombre de fans de Teen Mom se sont précipités dans la section des commentaires pour faire exploser Debra.

Une personne a écrit: « Vous pouvez dire que Sophia grince des dents. C’est trop. »

Un autre a ajouté : « LMAO. Pauvre Sophia, embarrassante. »

Un troisième a sonné: « J’ai un embarras de seconde main. »

Les critiques se sont poursuivies tandis qu’un autre MTV fan a écrit: « Est-ce une blague? Doit être. »

La relation de Farrah avec Debra avait souvent été décrite comme turbulente dans l’émission télévisée, mais les deux semblaient bien placées.