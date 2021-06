TEEN Mom Farrah Abraham a admis que les services de protection de l’enfance avaient une fois « menacé de lui retirer sa fille Sophia » pour des « actions dangereuses » dans sa maison.

Farrah, 30 ans, a fait la révélation choquante dans son nouveau livre Dream Twenties: Mémoire d’auto-assistance autoguidé.

Farrah Abraham a admis que le CPS avait « menacé » d’emmener sa fille Sophia[/caption]

Dans le dit tout, les Ados Maman OG alun a discuté de l’arrestation pour violence domestique de sa mère Debra Danielsen contre elle en 2010.

Elle a écrit : « J’ai été expulsée de ma maison après avoir appelé la police pour violence domestique, mais la police a sorti une arme à feu et a dit qu’il allait tirer sur ma mère en pointant sa tête, mais ma mère avait deux couteaux de cuisine dans elle. mains, et j’étais en sang quand j’ai dû les convaincre tous les deux de se calmer.

« Le cycle de traumatisme et de violence ne se poursuivrait pas ou quelqu’un était littéralement [going] mourir à cause d’un appel à mettre fin à la violence.

Farrah, qui avait 18 ans à l’époque, a affirmé que l’arrestation avait conduit à être « menacée par le CPS d’emmener mon enfant à cause des actions dangereuses des aînés ».

L’enquête a eu lieu en 2010 lorsque la mère de Farrah a été arrêtée pour violence domestique[/caption]

Elle a écrit qu’elle avait vécu dans sa voiture avec Sophia, 12 ans, pendant quelques jours.

Selon certaines informations, Debra aurait attrapé sa fille à la gorge et l’aurait « frappée sur le côté de la tête et l’aurait frappée à la bouche » en présence de Sophia.

Debra a plaidé coupable.

Farrah et Debra ont eu une relation difficile au fil des ans[/caption]

Elle a été condamnée à 30 jours de prison avec sursis et a été mise à l’épreuve.

Les conséquences de l’arrestation ont été présentées sur Teen Mom.

La relation de Farrah et Debra a été difficile au fil des ans, car ils se sont parfois éloignés.

Debra est en bons termes avec Farrah et Sophia, car elle leur a rendu visite à Los Angeles ce mois-ci[/caption]

Dans les dernières saisons Teen Mom de Farrah avant son licenciement, elle travaillait sur sa relation avec sa mère en thérapie.

Farrah a été licenciée en 2017 pour son traitement de l’équipage et son implication dans des vidéos webcam pour adultes.

Debra, qui porte son nom de rap DebzOG, a rendu visite à Farrah et Sophia à Los Angeles au début du mois.





Le livre autodidacte de Farrah a été critiqué par les fans, car ils prétendent que c’était truffé de fautes de frappe et d’erreurs grammaticales.

le MTV alun incluait une clause de non-responsabilité qui expliquait que «ce livre est auto-publié par Farrah Abraham.

La note continuait: « Ce livre est auto-édité par Farrah Abraham qui croit en vous. »

Farrah a été critiquée pour ses fautes de frappe dans les livres[/caption]