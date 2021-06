FARRAH Abraham est apparue pratiquement méconnaissable sur une nouvelle photo avec sa famille alors que les fans affirmaient que son visage « fondait » au soleil.

le Maman adolescente 2 alun a récemment eu 30 ans, bien que de nombreux fans aient déclaré qu’elle avait l’air beaucoup plus âgée à cause de la chirurgie plastique.

Les fans ont déclaré que Farrah semblait « fondre » sur une nouvelle photo[/caption]

Fans de Farrah prendre à Reddit pour partager une nouvelle photo de la star de télé-réalité alors qu’elle se tenait avec sa fille Sophia lors d’un événement.

La star de télé-réalité a souri alors qu’elle se tenait avec son enfant pré-adolescent, l’air très différent de ses jours MTV d’origine.

Les adeptes de la star controversée ont été choqués par la nature brillante du visage de la personnalité de la télévision, alors que l’un d’entre eux a repartagé l’image avec la légende : « Qu’est-ce qui se passe avec le visage de Farrah ici ?

« WTF. C’est Farrah ?!?!?!? Je suis horrifié », a admis l’un d’eux, tandis qu’un autre a convenu : « Euh, c’est horrible, qu’est-ce qu’elle s’est fait ?

Elle avait l’air très différente de ses jours sur MTV[/caption]

« Elle a un tout nouveau visage. Elle ressemble à une propriétaire de bordel de deuxième ordre âgée de 55 ans », a déclaré un autre énervé.

« ELLE FONDRE », a brièvement déclaré un quatrième, tandis qu’un final a écrit: « Putain, qu’est-ce qu’elle s’est fait ?? »

Farrah a fait face à de fréquentes réactions suite à son changement d’apparence, car les fans l’ont suppliée de « se calmer pendant l’opération ».

Début mai, la star de Teen Mom a sorti un nouvelle vidéo vêtue d’une robe rouge vif alors qu’elle s’adressait à la caméra dans un style confessionnel.

Dans un moment rapproché, la mère de ses joues étaient gonflées et ses lèvres semblent avoir été repulpées.

Les abonnés de Farrah se sont précipités vers la section des commentaires pour partager leurs spéculations sur son nouveau look.

« Elle a l’air d’avoir la cinquantaine », a claqué l’un d’eux, tandis qu’un second a répondu : « Elle a l’air tellement plus âgée qu’elle ne l’est. »

Quelques jours auparavant, la native du Nebraska a partagé un selfie filtré sur Instagram où elle a enfilé un ensemble de faux cils, sa coiffure blonde platine et ses lèvres ultra brillantes.

Beaucoup ont supplié Farrah d’arrêter d’utiliser des filtres sur ses photos[/caption]

Au milieu de tout le maquillage lourd, Farrah était loin de ses débuts sur MTV.

« Calme-toi pour l’opération, ne voyez-vous pas que vos lèvres pendent dans toutes les directions », a plaidé un fan tandis qu’un autre a demandé : « Pourquoi utilisez-vous toujours un filtre sur votre visage ! Toute cette chirurgie… »

La mère célibataire récemment sonné dans son 30e anniversaire aux côtés de sa fille Sophia, 12 ans.

Farrah a profité de cette journée spéciale avec une excursion en yacht, une balade en jet ski et un gâteau et une décoration exagérés.

Farrah a récemment fêté ses 30 ans[/caption]

Elle a sonné le grand jour avec sa fille Sophia[/caption]

La star de télé-réalité a montré ses courbes en posant sur le bateau de luxe et a sauté sur les jet-skis avec sa fille pour une balade.

Plus tard dans la soirée, le parent controversé a enfilé un costume de fantaisie et des talons incrustés de cristal pour son dîner et son dessert.

Avant le début des célébrations, Farrah a partagé un vieux message MySpace de son bébé papa Derek Underwood, décédé à l’âge de 18 ans.

La star de MTV a posté une photo d’un vieux message qui disait « Tu me manques » des centaines de fois, reflétant : « Quand j’ai une dure journée, cette note me donnera pour toujours de l’amour, me remonter le moral. »





« Pour toujours et à jamais et à jamais et à jamais. »

Derek est décédé dans un accident de voiture mortel juste deux mois avant la naissance de Sophia le 23 février 2009.